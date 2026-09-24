Las entradas para la despedida de Messi se agotaron rápidamente a pesar de su alto costo

Buenos Aires, 24 de septiembre (NA) - Las entradas para el encuentro entre la Selección argentina y Benín, donde se llevará a cabo la despedida de Lionel Messi, se vendieron en menos de una hora. La venta, que se realizó a través de la plataforma Deportick, comenzó este jueves a las 18:00 y generó malestar entre los aficionados debido al colapso del sitio web.

Los hinchas que intentaban adquirir su ubicación en el estadio Monumental tuvieron que esperar en una "fila virtual" y muchos de ellos recibieron el mensaje de que tendrían que esperar "más de una hora" para poder acceder a la compra.

Alrededor de las 19:00, varios usuarios comenzaron a ver que las entradas ya estaban agotadas mientras permanecían en la fila virtual. Minutos después, el sitio web publicó la leyenda "agotado" en el anuncio de venta de entradas para el evento.

La situación provocó una ola de indignación en redes sociales, especialmente en Twitter, donde los usuarios expresaron su frustración por el colapso de la página. "Bueno, se intentó. Gracias Deportick por tan poco", escribió una usuaria.

"Entré a Deportick después de hacer una hora y media de fila virtual y ya no hay más entradas para ver el último partido de Messi", relató otra persona en la misma plataforma. "Falté a la facu para intentar sacar entradas para la despedida de Messi y toda la tarde me saltó más de una hora de espera en Deportick", agregó una chica.

Los precios de las entradas para este último partido del astro rosarino con la camiseta de la Selección variaron entre $90.000 y $480.000. Actualmente, aún se pueden adquirir tickets para los encuentros contra Bolivia en Córdoba (30/09) y Burkina Faso en el Monumental (03/10).