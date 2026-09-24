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Corte de tránsito nocturno durante dos semanas en pleno centro de Córdoba por repavimentación

Es en la avenida General Paz, a la altura de Colón. Se aplica de 19 a 6.  

24/09/2026 | 23:41Redacción Cadena 3

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Corte de tránsito en Córdoba por trabajos de repavimentación que durarán dos semanas

FOTO: Corte de tránsito en Córdoba por trabajos de repavimentación que durarán dos semanas

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  1.

    Audio. Por repavimentación, cortarán de 19 a 6 la avenida General Paz a la altura de Colón en Córdoba

    Turno Noche

    Episodios

Por repavimentación, la Municipalidad de Córdoba cortará de noche, durante dos semanas, la avenida General Paz, a la altura de Colón, en pleno centro de la capital provincial.

Solamente pueden ingresar colectivos urbanos y taxis con pasajeros. 

Todos los autos particulares deben salir por la avenida Colón.

Se está haciendo un fresado y repavimentado en la zona.

Este trabajo durará aproximadamente dos semanas y lo van a hacer desde las 7 de la tarde hasta las 4 o 5 de la mañana aproximadamente.

Informe de Martín Bonansea

Lectura rápida

¿Qué se realizará en la avenida General Paz? Se llevará a cabo una repavimentación.

¿Quién está a cargo de la obra? La obra es realizada por la Municipalidad de Córdoba.

¿Cuándo se realizarán los cortes? Los cortes serán de noche, durante aproximadamente dos semanas.

¿Dónde se llevará a cabo la repavimentación? En la avenida General Paz, a la altura de Colón.

¿Cómo afectará el tráfico? Solo podrán ingresar colectivos urbanos y taxis con pasajeros; los autos particulares deben salir por la avenida Colón.

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