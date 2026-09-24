Corte de tránsito nocturno durante dos semanas en pleno centro de Córdoba por repavimentación

FOTO: Corte de tránsito en Córdoba por trabajos de repavimentación que durarán dos semanas

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Por repavimentación, la Municipalidad de Córdoba cortará de noche, durante dos semanas, la avenida General Paz, a la altura de Colón, en pleno centro de la capital provincial.

Solamente pueden ingresar colectivos urbanos y taxis con pasajeros.

Todos los autos particulares deben salir por la avenida Colón.

Se está haciendo un fresado y repavimentado en la zona.

Este trabajo durará aproximadamente dos semanas y lo van a hacer desde las 7 de la tarde hasta las 4 o 5 de la mañana aproximadamente.

Informe de Martín Bonansea.