Desde hace 29 años, la ONG Cimientos ayuda con tutorías a jóvenes alumnos de sectores vulnerables

FOTO: El acompañamiento a los alumnos, una de las formas de ayuda de la ONG Cimientos.

En el marco de la difusión de los recientes datos del INDEC sobre la pobreza en el país, la directora ejecutiva de la ONG Cimientos, Mercedes Méndez Ribas, dialogó este jueves con el programa “Amamos Argentina” de Cadena 3.

Durante la entrevista, Méndez Ribas enfatizó que, frente a un panorama social desafiante donde la pobreza golpea de lleno a las familias y a la juventud, la educación se constituye como el camino fundamental para forjar un futuro distinto.

Bajo la premisa de que "el destino no está escrito", sostuvo que el lugar donde una persona nace no tiene por qué determinar su futuro si se brinda el acompañamiento adecuado.

Al analizar la realidad del sistema educativo, Méndez Ribas advirtió que la pobreza alcanza al 36,9% de los jóvenes de entre 15 y 29 años, y sube al 44% en niños y adolescentes de hasta 14 años.

En ese contexto crítico, reveló que sólo tres de cada diez estudiantes provenientes de los sectores más vulnerables logran finalizar la escuela secundaria.

Esta barrera resulta determinante, ya que contar con el título secundario duplica las posibilidades no sólo de acceder a un empleo formal, sino también de sostenerlo en el tiempo, lo que convierte a la escolarización en un pilar indispensable para el desarrollo personal y nacional.

Frente a esta problemática, la ONG Cimientos cuenta con 29 años de trayectoria dedicados a brindar un apoyo integral para que los jóvenes concluyan sus estudios.

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Con un equipo compuesto por 130 profesionales desplegados en todo el país, la organización acompaña a 8.000 estudiantes mediante tutorías personalizadas que se realizan a contraturno en las propias escuelas.

El trabajo está enfocado en el desarrollo de habilidades socioemocionales, la determinación y el "oficio de ser estudiante", promoviendo una articulación comunitaria donde participan activamente las instituciones escolares, las familias y los sectores público y privado.

El programa contempla un seguimiento continuo de entre tres y cinco años durante el trayecto secundario, logrando resultados altamente significativos.

Según detalló la directora ejecutiva, los datos de seguimiento muestran que, al año de haber egresado, el 83% de los jóvenes acompañados se encuentra estudiando, trabajando o realizando ambas actividades de manera simultánea.

Estos logros se alinean con el concepto de "estudiantes resilientes" identificado en las pruebas PISA, demostrando que con el soporte profesional y afectivo adecuado es posible iniciar carreras terciarias o universitarias e insertarse con éxito en el mercado laboral.

Finalmente, Méndez Ribas subrayó el rol de la sociedad civil como un laboratorio de metodologías basadas en evidencia, que puedan escalar y ser adoptadas como políticas públicas por los ministerios de Educación.

Afirmó que la experiencia acumulada en la fundación aporta datos concretos, que prueban la efectividad de las tutorías en el fortalecimiento escolar.

Entrevista de "Amamos Argentina".