Condenaron a cinco integrantes de una red que vendía cocaína en barrio La Cerámica

FOTO: Un hombre recibió seis años de prisión y otras cuatro fueron condenadas a tres años en suspenso.

Cinco personas fueron condenadas este jueves por integrar una estructura dedicada a la venta de cocaína al menudeo en barrio La Cerámica, en la zona norte de Rosario. Las penas fueron acordadas por las partes y homologadas por el juez Lisandro Artacho.

La condena más alta recayó sobre Fabián Sarantonelli, de 55 años, quien recibió seis años de prisión efectiva como autor del delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas.

De acuerdo con la acusación, el hombre era quien obtenía la cocaína, la almacenaba, la fraccionaba y organizaba su posterior distribución. También coordinaba a otras personas encargadas de comercializar las dosis directamente con los consumidores.

Otras cuatro personas —una mujer de 23 años, un hombre de 37 y dos mujeres de 31 y 45— fueron condenadas a tres años de prisión de ejecución condicional, con reglas de conducta, como partícipes secundarios. El acuerdo fue alcanzado entre la fiscal Mercedes Banchio y las defensas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Un punto de venta bajo investigación

Uno de los principales lugares investigados estaba ubicado en Siripo al 1400, entre Anchoris y Medrano. Allí, durante los procedimientos, fueron hallados 67 gramos de cocaína distribuidos en 186 envoltorios preparados para su comercialización.

La investigación también incorporó testimonios de identidad reservada, tareas de vigilancia y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga.

Según consta en el legajo, en un radio aproximado de apenas 150 metros alrededor de los puntos investigados se habían registrado 178 llamados de vecinos por situaciones vinculadas con violencia y presunta venta de estupefacientes.

Quince allanamientos y armas secuestradas

La pesquisa comenzó durante los primeros meses del año y estuvo a cargo de personal de la Policía Federal, bajo directivas de la Fiscalía de Microtráfico. El avance de la causa derivó el 2 de julio en 15 allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la zona.

Además de la cocaína, los agentes secuestraron cuatro armas de fuego, alrededor de 50 cartuchos, elementos para fraccionar estupefacientes, 31 teléfonos celulares y más de 4,4 millones de pesos en efectivo, junto con pequeñas cantidades de dólares, euros y reales.

El operativo había dejado inicialmente seis personas detenidas. Tras los acuerdos judiciales conocidos este jueves, Sarantonelli quedó como el único de los condenados que deberá cumplir una pena de prisión efectiva.