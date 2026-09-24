Scaloni probó el primer equipo de la Selección argentina después del Mundial

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, realizó pruebas en el equipo durante las prácticas de la "Albiceleste" por primera vez desde la conclusión del Mundial.

El entrenador se encuentra en plena preparación para el partido contra Bolivia, programado para el próximo miércoles 30 de septiembre en Córdoba.

En el entrenamiento llevado a cabo en el predio Lionel Messi, en Ezeiza, Scaloni eligió a los siguientes once jugadores: Emiliano Martínez, Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

De este grupo, cinco nombres repiten su presencia desde la final contra España en el Mundial 2026: "Dibu" Martínez, "Cuti" Romero, "Licha" Martínez, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez. Además, se incorporan dos jugadores que no formaron parte del Mundial: Giay y Mastantuono.

Argentina se enfrentará a Bolivia el miércoles 30 de septiembre a las 20:00 en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba. Este encuentro será el primero de los tres amistosos programados durante la fecha FIFA.

Los próximos partidos se disputarán el miércoles 3 de octubre contra Burkina Faso en el Monumental y el 6 de octubre, también en el mismo estadio, contra Benín, que marcará la despedida de Lionel Messi.

Scaloni se refiere a la renovación del equipo argentino

En diálogo con los medios en Ezeiza, Lionel Scaloni no confirmó si extenderá su contrato como entrenador de la Selección Argentina. Sin embargo, explicó las razones detrás de la inclusión de nuevos jugadores en el plantel.

"Se terminó un Mundial, creemos que es un lindo momento para que pueda haber algo de recambio, porque la mayoría va a seguir estando y es gente joven", declaró Scaloni ante los periodistas.

El DT también destacó: "Lo que hicimos es pensado como aquel 2018, hicimos lo mismo e incluso no sabiendo si íbamos a estar".

Scaloni también abordó la situación de Rodrigo De Paul y Giovanni Lo Celso. Al igual que Messi y Nicolás Otamendi, quienes se integrarán para el último partido de despedida, ambos futbolistas solo estarán disponibles para el encuentro contra Benín.

A pesar de los rumores sobre una posible retirada de De Paul y Lo Celso, el técnico aclaró: "Las puertas no están cerradas bajo ningún punto de vista, pero creemos que estos dos partidos sirven para que los chicos jóvenes puedan aportar lo suyo y que puedan exprimirse de la mejor manera".

Finalmente, enfatizó: "Son gente que a nosotros nos han dado un montón. En principio hoy no están y lógicamente en un futuro se verá. Pero por ahora queremos ver a otros chicos".