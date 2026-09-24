Cristiano Ronaldo: "Si Portugal no me necesita, me voy desde hoy mismo"

En el marco del debut de Portugal ante Gales en la Nations League, el delantero y capitán Cristiano Ronaldo abordó su futuro en el seleccionado nacional de forma directa y clara.

Durante una conferencia de prensa marcada por la tensión, el capitán de 41 años subrayó que su continuidad en el equipo nacional está vinculada al apoyo tanto institucional como del público. Además, reafirmó su motivación por alcanzar la cifra histórica de 1000 goles en su carrera.

"Si Portugal ya no quiere depender de mí, puedo irme desde hoy. No tengo ningún problema con eso", expresó el delantero, dirigiendo la responsabilidad a las autoridades del fútbol en su país al afirmar: "O incluso el Presidente. Cuando ya no quieran depender de mí en la Selección, seré el primero en hablar con ellos al respecto. Si ellos dependen de mí, yo dependo de ellos. Y el pueblo portugués depende de mí. Por eso sigo jugando".

Frente a las voces que sugieren que su ciclo en la selección está llegando a su fin, el atacante del Al-Nassr afirmó: "Sé que mucha gente quiere que me vaya ya, pero mi motivación viene de la gente que quiere seguir viéndome".

El jugador defendió su rendimiento actual con datos estadísticos: "Estoy seguro de que sigo aportando lo que necesitan de mí en la Selección, basta con ver las cifras", argumentó.

Con un total de 979 goles en su haber, Cristiano reconoció que alcanzar la marca de los cuatro dígitos con la camiseta de su país sería un logro significativo: "Sería 'la cereza del pastel', la culminación de algo, añadiendo otro capítulo a una hermosa historia. No sería el final definitivo, pero sería una hermosa historia".

Con estas declaraciones, el capitán dejó claro que no tiene intención de retirarse mientras sienta que sigue contribuyendo dentro del campo de juego.