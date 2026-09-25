FOTO: BMW amplía su oferta deportiva en Argentina con tres modelos de la línea M.

BMW amplió su oferta de vehículos de alta performance en Argentina con la presentación de tres nuevos modelos de su división M. El lanzamiento se realizó durante un Open Day de Auto Munich, concesionario oficial de la marca en Córdoba, y reunió al M440i xDrive Cabrio, al M3 Competition Touring M xDrive y al M2 CS.

La principal novedad de la jornada fue la llegada del M3 Competition Touring M xDrive, la primera BMW M Touring ofrecida por BMW Group Argentina. Se trata de la versión familiar del M3 Competition Sedán, equipada con un motor que entrega 530 cv y 650 Nm de torque, junto con tracción integral M xDrive.

El modelo acelera de 0 a 100 km/h en 3,6 segundos y alcanza una velocidad máxima de 280 km/h. A sus prestaciones suma una capacidad de baúl de 500 litros, ampliable a 1.510 litros con los asientos traseros rebatidos.

Otro de los vehículos presentados fue el M2 CS, la versión más potente y exclusiva de la gama M2, con producción limitada a nivel mundial. Cuenta con un motor 3.0 de seis cilindros M TwinPower Turbo de 530 cv y 650 Nm, 50 cv y 50 Nm más que el M2 convencional.

Está asociado a una transmisión M Steptronic de ocho velocidades con Drivelogic y alcanza una velocidad máxima de 302 km/h, limitada electrónicamente. El uso de fibra de carbono permite reducir casi 30 kilos de peso. El modelo incorpora splitter delantero, llantas forjadas color bronce y frenos carbono-cerámicos con cálipers rojos.

El M2 CS será, además, el primer modelo del escalón BMW M CS comercializado oficialmente en el país.

La presentación se completó con el M440i xDrive Cabrio, el descapotable deportivo de la Serie 4. Tiene un motor de seis cilindros M Performance TwinPower Turbo de 2.998 cc, con 387 cv y 500 Nm de torque, además de tracción integral.

Este modelo acelera de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos y llega a una velocidad máxima de 250 km/h. Su capota de lona puede abrirse en 18 segundos.

Los tres vehículos ya pueden conocerse en Auto Munich, concesionario oficial BMW de Grupo Quijada, ubicado en avenida Sagrada Familia 332 de Córdoba.