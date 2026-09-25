El Autódromo Gálvez será sede del MotoGP en abril de 2027 tras su renovación

Buenos Aires, 25 septiembre (NA) -- El renovado Autódromo Oscar y Juan Gálvez se inaugurará con la reaparición después de 28 años del MotoGP, la principal competencia internacional de motociclismo, que se llevará a cabo del 9 al 11 de abril, cuando Buenos Aires sea la sede de la cuarta fecha.

El calendario de 2027 del campeonato mundial fue oficialmente anunciado hoy, mientras las obras de renovación del Autódromo avanzan a buen ritmo. La Ciudad está trabajando para adaptarlo a las exigencias de las principales categorías internacionales, lo que incluye un anhelo: el regreso de la Fórmula 1.

El progreso de las obras ya supera el 60% y continúan los trabajos, especialmente en la pista. En el Gálvez también se construirán nuevos boxes, accesos y áreas para el público. La transformación comienza a revelar la nueva imagen del Autódromo, que se convertirá en uno de los más modernos de la región.

"La categoría más importante del motociclismo profesional vuelve al Gálvez. Fuimos sede de diez Grandes Premios y casi 30 años después estaremos nuevamente entre los principales circuitos. Damos un paso más para consolidar el liderazgo deportivo de nuestra Ciudad en el mundo y con el Autódromo renovado buscamos atraer la Fórmula 1", afirmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Uno de los cambios más visibles de las obras es en la pista: el trazado ya tiene su configuración final, que incluye una nueva horquilla diseñada para que pueda albergar la Fórmula 1. Esta curva fue construida en el espacio que anteriormente ocupaban una antigua tribuna y el kartódromo, que será reubicado. A pocos metros, avanzan los trabajos de un nuevo túnel a la altura de la curva 1, que permitirá conectar la avenida Roca con el paddock y modificar la circulación interna del predio.

Los nuevos boxes y garajes están tomando altura y forman parte de una infraestructura que busca adaptar el circuito a las exigencias operativas de grandes competencias nacionales e internacionales.

"Recibiremos al MotoGP en abril, y en el año en que Buenos Aires será la Capital Mundial del Deporte. Estamos realizando la inversión más significativa en la historia del Autódromo porteño y esta Ciudad será la única del país que tendrá un circuito con todos los requisitos para recibir también a la Fórmula 1", indicó el secretario de Deportes, Fabián "Chino" Turnes.

La edición 2027 del MotoGP tendrá cambios significativos: la categoría implementará un nuevo reglamento técnico y los equipos han renovado sus plantillas de pilotos. Así, el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires será una gran oportunidad para que los fanáticos presencien el rendimiento de las nuevas motos en un trazado completamente desconocido para las escuderías.

Las entradas para la carrera se podrán adquirir en el sitio web oficial www.motogp.fantixtickets.com. La venta general para el público comenzará el jueves 8 de octubre.