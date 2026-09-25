Caso Agostina Vega: la querella pidió frenar la elevación a juicio y ampliar las imputaciones

La abogada del padre de Agostina Vega, Fernanda Alaniz, sostuvo que la causa no está en condiciones de ser elevada a juicio y reclamó que se investigue a otras personas del entorno de Claudio Barrelier, a quien definió como un "depredador serial".

En diálogo con Cadena 3, la letrada explicó que la querella conocía desde hacía algunas semanas parte de la información surgida de una computadora vinculada con la investigación. Evitó describir el contenido por su extrema crudeza, pero aseguró que los hallazgos revelan "un nivel de perversión terrible" y contradicen algunas de las hipótesis planteadas en los últimos días.

Alaniz afirmó que la nueva evidencia no solo vuelve a poner el foco sobre Barrelier, sino también sobre Marianela Palmero. Según indicó, fue ella quien proporcionó la contraseña de la computadora en la que se encontraron los datos y, por lo tanto, habría tenido acceso al material. "Sin embargo, no se la ha imputado y es algo que me cuestiono nuevamente, al igual que la calificación legal en el hecho principal", señaló.

La abogada también cuestionó que en 2025 no se le hubieran secuestrado dispositivos electrónicos a Barrelier durante la investigación de un episodio anterior. Sostuvo que una revisión exhaustiva podría haber permitido encontrar material correspondiente a otros años y establecer antes un perfil sobre su conducta. "Dejaron a un depredador en libertad y pusieron en riesgo a todas las víctimas que no conocemos. Tuvimos este lamentable final con Agostina", expresó.

Alaniz aseguró que existen antecedentes que, a su criterio, permiten hablar de un atacante serial. Mencionó a una víctima de 2024, otra de 2025, un episodio ocurrido aproximadamente en 2016, el testimonio público de una mujer que dijo haber sido atacada con una maza pero no formalizó la denuncia y otro caso de 2011, cuando la presunta víctima tenía 11 años. "Agostina no fue la única. Estamos frente a un depredador serial", afirmó.

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• El pedido para ampliar la investigación

La representante del padre de Agostina indicó que la querella se opuso a la elevación a juicio en las condiciones actuales. Explicó que pidió al juez de Control que revise la situación de Palmero y evalúe la posible imputación de otras personas que habrían estado presentes durante momentos críticos de la búsqueda y antes del allanamiento en la casa de Barrelier.

Según Alaniz, se trata de personas con un vínculo estrecho con el acusado que habrían manipulado información en esas horas. Agregó que el contenido de la computadora podría modificar la gravedad y el rumbo del expediente.

"Con esta nueva información, no creo que la causa esté en condiciones de ir a juicio. Dependiendo de lo que se encuentre en esa computadora, podemos estar ante algo mucho más grave y de eso va a depender el destino de la causa", advirtió.

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• Críticas a la actuación del fiscal Iván Rodríguez

Alaniz también apuntó contra el fiscal Iván Rodríguez, quien intervino en la investigación iniciada en 2025 a partir de la denuncia de una joven que, semidesnuda y maniatada, había logrado escapar de la casa de Barrelier.

La abogada consideró que, si en aquel momento se hubieran peritado en profundidad los teléfonos y otros dispositivos, podrían haberse detectado los archivos correspondientes a una presunta víctima de 2024 y elaborado un perfil psicológico similar al realizado posteriormente en la causa por el crimen de Agostina.

"La liberación de Barrelier en 2025 fue el comienzo del homicidio de Agostina. Este fiscal tiene que rendir cuentas; no puede estar trabajando como si nada", sostuvo.

Finalmente, comparó esa actuación con otros expedientes en los que personas acusadas de amenazas permanecen detenidas mientras se realizan pericias psicológicas y análisis de sus teléfonos.

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Entrevista de Miguel Clariá.