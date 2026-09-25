FOTO: La fiscal María Paula Hertrig busca regular el uso de celulares en cárceles tras un intento de asesinato

Buenos Aires, 25 de septiembre (NA) – María Paula Hertrig, fiscal a cargo de la UFI de Boulogne, fue blanco de un plan criminal orquestado por reclusos que intentaron asesinarla debido a su labor en una causa de robo. En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, confirmó que está trabajando para abordar el uso de celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires.

A pocos días de conocerse el entramado criminal que involucró a los presos Martín Darío Rettori y Ariel Ernesto Libertini, Hertrig comenzó a comunicarse con los medios para fomentar la colaboración de diferentes sectores en la discusión sobre el uso de celulares en el Servicio Penitenciario Bonaerense.

Un informe reciente indica que hay entre 43.000 y 60.000 líneas y dispositivos celulares activos en manos de presos dentro de las cárceles de la provincia, lo que les permite a las bandas criminales mantener su poder desde el encierro.

Mientras avanza la investigación contra los reclusos implicados en la amenaza, Hertrig compartió su experiencia en la lucha contra estas organizaciones delictivas. "Sigo trabajando como siempre, pero ahora también tratando de hacer algo para que se aborde el tema del uso de celulares en las cárceles", expresó.

A pesar de estar bajo custodia debido a la amenaza que enfrenta, la fiscal decidió hablar públicamente sobre la situación: "En 11 años que llevo de fiscal y 30 en el poder judicial es la primera vez que salgo a hablar, pero es necesario".

Hertrig enfatizó la gravedad del problema de los celulares en las cárceles: "Quiero de verdad que de algún modo se toque el tema de los celulares, que es suma gravedad".

El caso

El intento de asesinato se conoció tras la investigación que Hertrig lideró contra una banda que duplicaba llaves de vehículos, lo que resultaba en robos en las viviendas de sus propietarios. Tras la detención de los miembros de la banda, se ordenaron traslados a diferentes unidades penitenciarias. Sin embargo, desde el encierro, los reclusos organizaron un plan de venganza contra la fiscal.

Mediante mensajes en la aplicación de WhatsApp, los presos planeaban asesinar a la funcionaria y a su familia: "Conocían los movimientos de la fiscal y tenían fotos de ella, de su pareja y de su familia", explicó un investigador.

La evidencia fue recolectada a través de escuchas telefónicas y mensajes interceptados. En este contexto, el fiscal general de San Isidro, Patricio Ferrari, solicitó allanar las celdas de ambos imputados, donde se incautaron tres celulares que serán peritados.