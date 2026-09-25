Bobby Flores se recupera tras un violento asalto en su hogar en Saavedra

Buenos Aires, 25 de septiembre (NA) -- El conductor de Rock&Pop, Bobby Flores, vivió un violento asalto en su vivienda ubicada en el barrio de Saavedra, donde delincuentes ingresaron y lo agredieron físicamente, provocándole un cuadro hipertensivo y un traumatismo en la mandíbula.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el hecho se registró el jueves, y tanto Flores como su esposa requirieron atención médica para tratar las consecuencias de la agresión y el estado de shock en el que quedaron.

La radio Rock&Pop emitió un comunicado a través de sus redes sociales, donde tranquilizó a los oyentes y confirmó que, a pesar del difícil momento, el conductor se encuentra bien.

"Queremos llevar tranquilidad a todos los que están preguntando por Bobby Flores. Bobby sufrió un robo en su casa, en el barrio de Saavedra. Pasó un momento realmente muy feo, de miedo y de mucha angustia. Pero lo más importante es esto: Bobby está bien", afirmaron desde la emisora.

Además, expresaron: "Queda el susto, queda la bronca y también el deseo de que, de una vez por todas, la política encuentre respuestas concretas al problema de la inseguridad. Bobby está bien. Y hoy esa es la noticia que más nos importa".

El ciclo de Flores, "Sería peor si lloviera", será conducido por Guillermo Noailles hasta que él pueda regresar.

En una entrevista con un móvil de PrimiciasYA (América TV), Bobby Flores relató su experiencia tras el asalto y describió el accionar violento de los delincuentes: "Me despertó un señor con malos modos, me cagó a trompadas, agarró a los chicos y los ató. Estuvimos dos horas atados y ya está. Se llevaron cosas que se recuperan. Me dieron duro".

El conductor mencionó que al menos cuatro delincuentes participaron en el asalto: "Vi tres y uno acá afuera", señaló.

A pesar de lo sucedido, Flores aseguró que su familia se encuentra bien: "No sé si estaban armados, no necesitaron armas conmigo. La familia está bien, los chicos están bien. Se llevaron guita y mi teléfono", concluyó.