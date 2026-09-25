Argentina y Paraguay definen el oro ante una multitud en el Coloso
El duelo por el primer puesto se jugará desde las 15 en el estadio Marcelo Bielsa, con 12.000 localidades agotadas y sectores de acceso libre.
25/09/2026 | 13:37Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El seleccionado argentino Sub 19 buscará quedarse con la medalla dorada.
El seleccionado argentino Sub 19 buscará quedarse con la medalla dorada este viernes frente a Paraguay, en el cierre del torneo masculino de fútbol de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El encuentro comenzará a las 15 en el estadio Marcelo Bielsa, donde se espera una importante presencia de público.
La expectativa por la definición llevó a los organizadores a habilitar 12.000 localidades pagas, que se agotaron antes del partido. Además, habrá sectores con acceso libre para quienes concurran sin una entrada adquirida previamente, sujetos a la capacidad disponible.
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? YA HAY FILA PARA VER A ARGENTINA EN LA FINAL DE FÚTBOL— Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 25, 2026
Los hinchas ya comenzaron a llegar para presenciar la final del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Argentina enfrentará a Paraguay desde las 15 en el estadio Marcelo Bielsa. pic.twitter.com/cne9YQ8kv7
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Los espectadores que compraron su ticket ocuparán la tribuna este, mientras que quienes ingresen gratuitamente estarán en las populares norte y sur. La parcialidad paraguaya tendrá reservado el sector oeste.
El antecedente inmediato favorece al conjunto guaraní, que derrotó 2-1 a Argentina durante la primera jornada. Para evitar inconvenientes, las autoridades solicitaron llegar con tiempo y recordaron que no se podrán ingresar camisetas de clubes ni objetos contundentes al estadio.
Lectura rápida
¿Qué evento se llevará a cabo? El seleccionado argentino Sub 19 jugará la final del torneo masculino de fútbol en los Juegos Suramericanos.
¿Quién es el rival de Argentina? El rival es Paraguay.
¿Cuándo se jugará el partido? El partido se jugará este viernes a las 15 horas.
¿Dónde se realizará el encuentro? El encuentro se llevará a cabo en el estadio Marcelo Bielsa.
¿Cuál es la capacidad de público esperada? Se habilitaron 12.000 localidades pagas, que ya se agotaron.