Argentina y Paraguay definen el oro ante una multitud en el Coloso

El seleccionado argentino Sub 19 buscará quedarse con la medalla dorada este viernes frente a Paraguay, en el cierre del torneo masculino de fútbol de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El encuentro comenzará a las 15 en el estadio Marcelo Bielsa, donde se espera una importante presencia de público.

La expectativa por la definición llevó a los organizadores a habilitar 12.000 localidades pagas, que se agotaron antes del partido. Además, habrá sectores con acceso libre para quienes concurran sin una entrada adquirida previamente, sujetos a la capacidad disponible.

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? YA HAY FILA PARA VER A ARGENTINA EN LA FINAL DE FÚTBOL



Los hinchas ya comenzaron a llegar para presenciar la final del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.



Argentina enfrentará a Paraguay desde las 15 en el estadio Marcelo Bielsa. pic.twitter.com/cne9YQ8kv7 — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 25, 2026

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Los espectadores que compraron su ticket ocuparán la tribuna este, mientras que quienes ingresen gratuitamente estarán en las populares norte y sur. La parcialidad paraguaya tendrá reservado el sector oeste.

El antecedente inmediato favorece al conjunto guaraní, que derrotó 2-1 a Argentina durante la primera jornada. Para evitar inconvenientes, las autoridades solicitaron llegar con tiempo y recordaron que no se podrán ingresar camisetas de clubes ni objetos contundentes al estadio.