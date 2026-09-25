Cambió la grilla del GP de Azerbaiyán y Colapinto fue beneficiado: en qué puesto larga

Franco Colapinto tendrá una oportunidad diferente a la que había quedado establecida después de la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto argentino avanzó una posición en la parrilla de largada y afrontará la carrera del domingo desde el noveno lugar.

El cambio se produjo después de que los comisarios deportivos aplicaran una penalización a Carlos Sainz, que había terminado la clasificación por delante del argentino.

Colapinto había conseguido por tercera vez consecutiva acceder a la Q3 y terminó décimo con su Alpine. Sin embargo, la sanción al piloto de Williams modificó el orden definitivo y le permitió al argentino ganar un lugar.

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¡¡Y LO HIZO SIN REMOLQUE!! FRANCO COLAPINTO VOLÓ EN SU ÚLTIMA VUELTA Y SE METIÓ EN LA Q3 EN BAKÚ.



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Qué pasó con Sainz

Sainz recibió una penalización de cinco puestos en la parrilla por no respetar correctamente una bandera amarilla durante la tercera sesión de clasificación.

Según la decisión de los comisarios, el piloto de Williams había sido advertido por su equipo sobre la presencia de la bandera amarilla en la aproximación a la curva 3, pero no redujo la velocidad lo suficiente.

Sainz explicó que pretendía demostrar una reducción de velocidad en la zona señalizada y que consideraba que la situación de peligro ya había desaparecido. Los comisarios, sin embargo, rechazaron ese argumento y señalaron que el piloto debía reaccionar de manera significativa en cada sector afectado por una bandera amarilla.

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La sanción hizo que Sainz pasara del noveno al decimocuarto lugar de la parrilla, mientras que los pilotos que estaban detrás avanzaron una posición.

Así queda Colapinto en la grilla

Con la modificación, Colapinto partirá desde el noveno lugar, inmediatamente detrás de Max Verstappen y por delante de Oliver Bearman.

El argentino compartirá las primeras posiciones con George Russell, que largará desde la pole, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Isack Hadjar, Lando Norris, Lewis Hamilton y Pierre Gasly.

La ubicación representa una nueva oportunidad para Colapinto después de haber alcanzado la Q3 por tercera clasificación consecutiva.

Cómo queda la primera parte de la parrilla:

1)George Russell (Mercedes)

2)Charles Leclerc (Ferrari)

3)Oscar Piastri (McLaren)

4)Isack Hadjar (Red Bull)

5)Lando Norris (McLaren)

6)Lewis Hamilton (Ferrari)

7)Pierre Gasly (Alpine)

8)Max Verstappen (Red Bull)

9)Franco Colapinto (Alpine)

10)Oliver Bearman (Haas)

La carrera en Bakú tendrá además otra modificación importante: Sergio Pérez, que había clasificado 19°, retrocederá al 20° lugar por una penalización recibida por obstruir a Piastri.

Así, Colapinto comenzará el Gran Premio de Azerbaiyán desde una posición diferente a la que había conseguido originalmente en pista, con una nueva oportunidad para intentar avanzar durante la carrera.