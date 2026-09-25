Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este viernes 25 de septiembre
Este viernes 25 de septiembre, el dólar oficial se cotiza a $1.545 para la venta, mientras el blue llega a $1.560. Detalles de todas las cotizaciones en un contexto económico complejo.
FOTO: Dólar
En el cierre de este viernes 25 de septiembre de 2026, las cotizaciones del dólar muestran un panorama variado que refleja la volatilidad del mercado cambiario argentino. El dólar oficial, que es el tipo de cambio establecido por el Banco Central, se cotiza a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta. Este valor es relevante para aquellos que realizan compras en el exterior o utilizan el dólar para viajar.
Por otro lado, el dólar blue, que es el tipo de cambio que se opera en el mercado informal, se encuentra en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta. Este valor suele ser más alto que el oficial debido a la alta demanda y la restricción de acceso al dólar por parte de los bancos.
Adicionalmente, la cotización del dólar mayorista está fijada en $1.516 para la compra y $1.525 para la venta, siendo esta la referencia para operaciones mayoristas y para bancos. En cuanto al dólar contado con liquidación (CCL), que se utiliza para quienes desean sacar divisas fuera del país, su cotización es de $1.617.50 para la compra y $1.618.50 para la venta.
El dólar cripto, que refleja el valor del bitcoin y otras criptomonedas en relación al dólar, cotiza a $1.612.17 para la compra y $1.616.12 para la venta. Esto ha empezado a ganar relevancia en un contexto donde cada vez más argentinos buscan alternativas al dinero fiat.
También debemos considerar el dólar para tarjeta, que se utiliza para las compras con tarjetas en el extranjero y se encuentra entre $1.943.50 y $2.008.50, reflejando un costo más elevado debido a impuestos adicionales que se aplican a este tipo de operaciones.
Las variaciones en las cotizaciones del dólar son un reflejo de múltiples factores, incluyendo la inflación, la demanda de divisas, la política económica del gobierno y, en ocasiones, la percepción de riesgo que tienen los inversores extranjeros sobre el país. Este entorno hace que muchos argentinos busquen alternativas para resguardar sus ahorros, recurriendo a tipos de cambio informales o al uso de criptomonedas.
Lectura rápida
¿Cuál es el valor del dólar oficial hoy?
El dólar oficial se cotiza a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta.
¿Qué valor tiene el dólar blue?
El dólar blue se encuentra en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta.
¿Cómo afecta la cotización del dólar a los argentinos?
Las cotizaciones afectan el costo de productos importados y el ahorro en dólares ante la inflación.
¿Qué es el dólar contado con liquidación?
Es un tipo de cambio utilizado para operar dólares y sacar divisas fuera del país, cotizando a $1.617.50.
¿Qué otros tipos de dólar hay?
Además del oficial y blue, existen el mayorista, cripto y el dólar tarjeta, que tienen valoraciones diferentes.