Superman, en La Cañada: dibujante cordobés de un famoso cómic llevó al superhéroe a “La Docta”

FOTO: En la edición 22 de "Absolute Superman", el mítico superhéroe está en Córdoba capital.

En el marco del programa “Amamos Argentina” de Cadena 3, el dibujante cordobés Juan Ferreyra repasó este viernes su hito histórico en la industria del cómic internacional al lograr que la ciudad de Córdoba se convierta en el escenario del número 22 de la saga "Absolute Superman".

Con dos décadas de trayectoria ilustrando para editoriales de Estados Unidos como IDW y DC Comics —donde ha trabajado en títulos como "Las tortugas ninja"—, Ferreyra relató que el guionista Jason Aaron le dio la libertad de elegir el lugar del mundo donde transcurriría la historia.

Mientras la mayoría de los artistas argentinos suelen optar por Buenos Aires, el ilustrador decidió ambientar el relato en la ciudad donde nació y vive actualmente.

El artista explicó que la trama argumental justificó la ambientación urbana debido a que Superman enfrenta al villano Metalo, cuya sangre con criptonita debilita al superhéroe y le impide volar, obligándolo a sostener una pelea terrenal.

Para desarrollar la secuencia de acción, Ferreyra eligió el edificio Capitalinas —por ser la estructura más alta de la ciudad—, desde donde el personaje cae para continuar el combate a lo largo de La Cañada y, posteriormente, adentrarse en el sistema de alcantarillas.

Aunque el dibujante evaluó incluir otros puntos emblemáticos, como la Plaza España, el Patio Olmos o el Parque Sarmiento, la necesidad narrativa de mantener una batalla continua en una misma zona definió el recorrido sobre el cauce cordobés.

La publicación también incorporó señas de identidad locales y homenajes personales cargados de afecto, como la aparición de un típico limpiavidrios en las inmediaciones de La Cañada.

Entre los guiños ilustrados, destaca la figura de su padre —quien le enseñó a dibujar de niño y colaboró coloreando sus cómics digitalmente durante 20 años hasta su fallecimiento— portando una camiseta de Belgrano, junto al propio Juan vistiendo la de Talleres y un amigo con la de Boca.

Ferreyra señaló que este tipo de detalles debe atravesar un riguroso proceso de revisión por parte de los abogados de DC Comics antes de ser aprobado para evitar demandas o controversias.

En relación con los métodos de producción y el avance tecnológico, Ferreyra reafirmó su compromiso con el trabajo artesanal, destacando que realiza la mayor parte de sus ilustraciones a mano utilizando lápiz, tinta, pinceles, acuarelas y acrílicos.

Respecto al impacto de la inteligencia artificial, sostuvo que paradójicamente ha provocado un renovado interés del público por el arte hecho por humanos.

Asimismo, reveló que gigantes de la industria como DC Comics y Marvel prohíben estrictamente el uso de IA entre sus dibujantes, sancionando a quien la utilice con la cancelación de sus encargos laborales.

Finalmente, el ilustrador cordobés expresó su profunda emoción por haber cumplido el sueño de su vida al dibujar al superhéroe que lo inspiró desde su infancia, manifestando que aún le cuesta asimilar el impacto de ver su ciudad natal reflejada en un cómic de alcance global.

Ferreyra valoró la calurosa recepción de los lectores y fanáticos que le escribieron para felicitarlo, celebrando la oportunidad de haber posicionado a Córdoba en una superproducción internacional sin tener que abandonar su hogar ni su ritmo de trabajo diario.