FOTO: La carta de Beethoven a su "amada inmortal" que mantiene un misterio sin resolver

El 6 de julio de 1812, Ludwig van Beethoven se sentó frente a una hoja de papel para escribirle a la mujer que amaba. Tenía 41 años y estaba lejos de ella. Sin embargo, las primeras palabras de aquella carta dejaron en claro que la distancia no había conseguido apartarla de sus pensamientos.

“Mi ángel, mi todo, mi propio yo”, escribió el compositor alemán al comenzar una carta que continuó durante el 6 y el 7 de julio, como si necesitara interrumpirla y retomarla mientras sus sentimientos seguían presentes.

Beethoven hablaba de la tristeza, de los sacrificios que imponía el amor y de las dificultades que atravesaban debido a la distancia.

“¿Puede nuestro amor existir de otra manera que mediante sacrificios?”, se preguntaba.

Una mujer cuyo nombre nunca escribió

La carta plantea uno de los grandes misterios alrededor de Beethoven: nunca identificó a su destinataria.

En sus páginas se refiere a ella como su “amada inmortal” y le cuenta sobre un viaje difícil, los caminos que debía atravesar y las cartas que tardarían en llegar. Pero, pese a la intensidad de sus palabras, no dejó ninguna pista definitiva que permitiera conocer su identidad.

“Donde quiera que estoy, tú estás conmigo. Hablo contigo. Vivo contigo. Qué vida sin ti”, escribió.

La carta permaneció entre sus papeles hasta después de la muerte del compositor. Cuando fue encontrada, comenzó una búsqueda que lleva más de dos siglos.

El misterio de la “amada inmortal”

A lo largo del tiempo, investigadores y especialistas propusieron diferentes nombres como posibles destinatarias.

Entre las hipótesis aparecen Josephine y Antonie, dos mujeres que formaron parte de la vida de Beethoven. Sin embargo, ninguna de las identificaciones logró ser demostrada de manera definitiva.

Por eso, la verdadera identidad de aquella mujer continúa siendo un misterio.

Más allá de las especulaciones, el contenido de la carta permite conocer una faceta profundamente íntima del compositor, marcada por el amor, la distancia y la resignación ante una relación que parecía atravesada por obstáculos.

“Eternamente tuyo. Eternamente mío. Eternamente nuestros”

Beethoven cerró aquella carta con una frase que quedó asociada para siempre al misterio de su destinataria:

“Eternamente tuyo. Eternamente mío. Eternamente nuestros.”

Más de 200 años después, nadie pudo determinar con certeza quién fue aquella mujer.

La identidad permanece oculta, pero las palabras sobrevivieron al tiempo. Y en ellas todavía puede escucharse la voz de un Beethoven enamorado, escribiendo para alguien cuyo nombre decidió llevarse consigo.