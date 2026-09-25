Baby Etchecopar recuerda a "El Negro" González Oro: una emotiva despedida

Buenos Aires, 25 de septiembre (NA) -- El conductor Baby Etchecopar rindió homenaje al periodista Oscar "El Negro" González Oro, quien falleció este viernes a los 74 años. Durante una conversación con la Agencia Noticias Argentinas, Etchecopar compartió una de las anécdotas más emotivas que vivió junto a Oro, revelando que sus hijos lo llamaban "tío".

El presentador de "Basta Baby" en Radio Rivadavia recordó su trayectoria compartida con el renombrado comunicador, quien falleció en su hogar de Manantiales, Punta del Este. "Tengo miles de recuerdos porque fueron 16 años interrumpidos de vernos todo el día, todos los días haciendo Radio 10, y shows", expresó Etchecopar.

El conductor añadió que sus recuerdos son siempre alegres, caracterizados por un humor ácido compartido. "Nos conocíamos hace 44 años y llevábamos 24 años haciendo radio juntos; uno en un lado, otro en el otro", manifestó con nostalgia y cariño al recordar a su amigo.

Al rememorar un instante particular, Etchecopar comentó: "El mejor recuerdo fue el abrazo que nos dimos cuando cambió el siglo. Miramos el cielo, la cantidad de fuegos artificiales y nos dijimos 'Vamos para adelante, sigamos adelante. Pasamos a otro siglo'".

El conductor también mencionó el cariño que había entre su familia y González Oro: "Mis hijos le decían tío, le dicen tío. Y la mamá de mis hijos, que falleció, lo amaba —remarcó— como un hermano. Ese es mi recuerdo del Negrito. Mucho dolor. Como ya estaba en Uruguay, nos acostumbramos a no vernos, pero no nos vamos a olvidar jamás", concluyó Etchecopar.