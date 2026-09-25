FOTO: Juan Basso sobre la Muestra Industrial: “La Región Centro tiene la oportunidad de mostrarse al país”

El presidente de la Muestra Industrial “En el Centro de Todo”, Juan Carlos Basso, participó de FECOL en Esperanza y destacó la importancia de fortalecer la integración productiva entre Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

En diálogo con Cadena 3 Rafaela, Basso sostuvo que la participación en FECOL permite comenzar a materializar uno de los principales objetivos de la Muestra que se realizará en Rafaela: reunir a las fuerzas productivas de las tres provincias de la Región Centro y visibilizar su capacidad industrial.

“Esta es la semilla que genera la validez de la Muestra ‘En el Centro de Todo’, que es realmente la expresión de tres provincias que tenemos un PBI digno de varios países de la Comunidad Europea y que somos, por lejos, el centro de producción de la Argentina”, expresó.

En ese sentido, planteó la necesidad de generar una mayor articulación entre los sectores empresarios representados por la Federación Industrial de Santa Fe, la Unión Industrial de Entre Ríos y la Unión Industrial de Córdoba.

El objetivo, señaló, es poner en valor la capacidad de agregar valor y transformar materias primas que tiene el entramado productivo de la región.

El respaldo de las tres provincias

Basso también destacó el acompañamiento de los responsables de las áreas productivas de los gobiernos de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

Mencionó especialmente al ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, y señaló el compromiso de los representantes de las áreas productivas de Córdoba y Entre Ríos para participar de la agenda que se desarrollará en Rafaela.

“Es muy fuerte tener en dos semanas a los tres juntos diciendo: ‘Tres provincias es el orgullo de la Argentina’”, afirmó.

La articulación de la Región Centro será, precisamente, uno de los ejes de la primera edición de la Muestra Industrial.

“No vamos con quejas, vamos con propuestas”

Consultado sobre las expectativas para el encuentro, Basso remarcó que uno de los principales objetivos es comenzar a construir un espacio que pueda sostenerse y crecer con el tiempo.

“Lo importante es empezar. Nosotros no vamos con quejas, vamos con propuestas”, aseguró.

Para el empresario rafaelino, el desarrollo argentino requiere potenciar la transformación de las materias primas y la generación de mayor valor desde el sector productivo.

“Si hubiera mucha más gente que piensa en el orgullo de agregar valor, de transformar las materias primas en algo que valga un poquito más, la Argentina sería un país mucho más desarrollado”, sostuvo.

Y agregó: “Nosotros estamos poniendo toda nuestra fuerza para que eso suceda”.

La Región Centro buscará mostrarse desde Rafaela

La Muestra Industrial “En el Centro de Todo” se realizará los días 14, 15 y 16 de octubre en Rafaela y tendrá como uno de sus principales ejes la vinculación entre el entramado productivo de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

Basso resumió el espíritu con el que proyectan el encuentro: “Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos van a tener la oportunidad de mostrarse al país y al mundo diciendo: ‘Estamos listos para sacar este país adelante’”.

La participación en FECOL se enmarca así en la búsqueda de sumar empresas, instituciones y entidades productivas de distintos puntos de la Región Centro a la propuesta que tendrá a Rafaela como sede en octubre.