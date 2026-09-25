Condenan a 26 y 19 años de prisión a los responsables del asesinato de Federico Aramburú

Buenos Aires, 25 de septiembre (NA) -- Este viernes, el Tribunal Penal de París dictó sentencia contra los autores del asesinato del exrugby Federico Aramburú, Loïk Le Priol y Romain Bouvier, imponiéndoles 26 y 19 años de prisión, respectivamente.

Aramburú, junto a su ex compañero Shaun Hegarty, se encontraban en un bar denominado "Le Mabillon", ubicado en el bulevar Saint-Germain, donde se vieron envueltos en una breve pelea de menos de un minuto con Le Priol y Bouvier, militantes de extrema derecha, quienes fueron separados por el personal del establecimiento.

Tras la finalización del incidente, Aramburú y Hegarty se dirigían hacia su hotel cuando un Jeep verde militar, que era conducido por la pareja de Le Priol, se detuvo a su lado. Bouvier fue el primero en descender y realizó disparos que no alcanzaron su objetivo, mientras que Loïk Le Priol disparó en varias ocasiones contra Aramburú, provocando su muerte instantánea en la vía pública.

El juicio se llevó a cabo ante la Corte de Asís de París entre el 7 y el 25 de septiembre de 2026, siendo un momento crucial para la familia y el círculo cercano de Federico, tras más de cuatro años de investigación y espera.

Además de brindar apoyo a la familia durante el proceso judicial, se fundó Hego Pampa, una organización que busca mantener viva la memoria de Federico a través de actividades culturales, deportivas y solidarias, transmitiendo los valores que representó tanto dentro como fuera del ámbito del rugby.

Los Pumas realizaron un emotivo homenaje a Federico Martín Aramburú antes del partido contra Australia en Mendoza. Durante el calentamiento, todos los jugadores del seleccionado argentino ingresaron al campo con una camiseta negra que decía "Justicia por Fede", en homenaje al exrugby asesinado en Francia en 2022, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Esta iniciativa contó con el apoyo de la Unión Argentina de Rugby (UAR) y no se limitó al seleccionado, ya que los clubes que participaron en la fecha del Top 14 de la URBA también se unieron a la campaña, justo antes del inicio del juicio por el crimen.