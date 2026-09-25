Despedidas emotivas de artistas y colegas tras el fallecimiento de Oscar "El Negro" Oro

Buenos Aires, 25 de septiembre (NA) -- La comunidad del espectáculo se encuentra de luto tras el fallecimiento del reconocido periodista Oscar "El Negro" González Oro, quien falleció a los 74 años en su residencia de Punta del Este, Uruguay. Este suceso generó un torrente de condolencias de diversos colegas y figuras del medio que lo recordaron con afecto.

Personalidades como Eduardo Feinmann manifestaron su tristeza a través de su cuenta en X, expresando: "Inmenso dolor. Te quiero, te querré siempre". En tanto, Fabián Doman lo homenajeó en el programa Carnaval, describiéndolo como "uno de los más grandes hombres de la historia de la radio en Argentina", destacando que su contribución al medio fue subestimada.

La panelista Laura Ubfal también se sumó a los tributos, describiéndolo como "solitario, nostálgico y talentoso". Recordó sus años compartidos en Radio 10, resaltando su pasión y su habilidad para crear una comunidad de oyentes única en su época.

Otro colega, Baby Etchecopar, recordó con melancolía su amistad de 44 años, subrayando que "los recuerdos son siempre felices, con un humor ácido los dos". Relató que su relación se forjó en los años dorados de Radio 10, donde ambos compartieron innumerables momentos.

Beto Casella, quien se comunicó recientemente con Oro, recordó su último mensaje enviado el 19 de septiembre, deseándole fuerzas. Casella lamentó que su amigo no compartiera detalles sobre su deterioro de salud, lo que hizo que su último intercambio se sintiera como una despedida anticipada.

Por su parte, Daniel Hadad, amigo cercano, comentó que la muerte de Oro no fue una sorpresa, ya que había estado lidiando con una enfermedad durante mucho tiempo. Recordó cómo su amigo había cambiado en los últimos meses, volviéndose una sombra de lo que fue, lo que generó gran tristeza entre quienes lo conocieron.

En una conversación con Nelson Castro, también se destacó que Oro había asegurado estar bien en su último contacto, lo que tomó a muchos por sorpresa. Castro enfatizó su legado y cómo su influencia marcó un antes y un después en el mundo de la radio.

Teté Coustarot compartió recuerdos entrañables sobre Oro, resaltando su calidez como anfitrión y su afición por las reuniones familiares y los asados. La periodista describió su compañía como siempre divertida, llena de anécdotas y reflexiones.

Finalmente, el cantante Ricardo Montaner expresó su pesar, reflexionando sobre la pérdida de un amigo cercano y el cariño que siempre entregó a quienes lo rodearon. Conmovido, dijo: "Se me están yendo los amigos, che. Cuánto siento esta pérdida".