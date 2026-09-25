Radio Rivadavia rinde homenaje a Oscar González Oro, ícono de la radiofonía argentina

Buenos Aires, 25 de septiembre (NA) -- Radio Rivadavia rendirá tributo a Oscar "El Negro" González Oro, quien falleció este viernes a los 74 años. La emisora dedicará un programa especial para recordar su trayectoria y legado en la radiofonía nacional.

El homenaje, titulado "Gracias 'Negro'", se llevará a cabo este domingo desde las 13:00 hasta las 16:00 en la AM 630, última radio donde trabajó González Oro. Durante el programa, se hará un recorrido por su carrera y su impacto en los medios.

La conducción estará a cargo de Mario Mundo, quien fue su reemplazo en Radio Diez y contaba con el aprecio de González Oro. Según la Agencia Noticias Argentinas, el programa buscará capturar la esencia del comunicador y su influencia en la audiencia.

Desde su mudanza en agosto de 2020 al balneario de Manantiales, Uruguay, donde buscó una mejor calidad de vida durante la pandemia, González Oro hizo de ese país su hogar y continuó con sus ciclos radiales hasta su retiro.

Nacido en Mendoza el 16 de octubre de 1951, Oscar González Oro se destacó en el ámbito de la comunicación, convirtiéndose en una figura prominente de la radio y la televisión. Su carrera se caracterizó por su carisma y estilo único.

En 2016, el periodista hizo pública su homosexualidad, convirtiéndose en un referente al ser uno de los primeros conductores en visibilizar su orientación sexual en el Prime Time de la radio argentina. A lo largo de su trayectoria, consolidó su lugar como una de las voces más escuchadas y respetadas del país.