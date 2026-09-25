Córdoba deja atrás el calorón: cuándo vuelven las lluvias y llega el frío

El viento rotó al sur durante la mañana de este viernes y comenzó a sentirse con ráfagas intensas en distintos puntos de Córdoba. El cambio se produjo alrededor de las 6 y marcó el inicio de un descenso de las temperaturas después de una jornada de calor extremo.

Para este viernes se espera una máxima de 29°C en la ciudad de Córdoba, con cielo parcialmente nublado. La marca representa una diferencia cercana a los 10 grados respecto del jueves, cuando algunos sectores de la provincia superaron los 40°C.

Aunque las temperaturas bajarán, el ambiente continuará cálido durante los próximos días.

Cuándo llegarían las lluvias

El sábado volverá a ser una jornada cálida, con una máxima prevista de 31°C y mayor nubosidad.

La inestabilidad comenzaría a avanzar durante la noche del sábado, cuando podrían registrarse precipitaciones y tormentas aisladas en distintos sectores de la provincia.

El domingo continuará el tiempo inestable, con una máxima cercana a los 28°C. Además, algunas tormentas podrían alcanzar intensidad fuerte a severa.

El lunes, el mayor cambio

El cambio más marcado en las condiciones meteorológicas se espera para el lunes, cuando las tormentas podrían intensificarse en buena parte del territorio provincial.

Ese día también se prevé un descenso importante de la temperatura, con una máxima de apenas 22°C, luego de varias jornadas con registros propios del verano.