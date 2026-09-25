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Córdoba deja atrás el calorón: cuándo vuelven las lluvias y llega el frío

Tras el calor extremo del jueves, con registros superiores a los 40°C en algunos sectores, el viento sur provocó un marcado cambio de condiciones. Las tormentas llegarían entre el fin de semana y el lunes.

25/09/2026 | 17:44Redacción Cadena 3

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Tormenta en Córdoba.

FOTO: Tormenta en Córdoba.

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El viento rotó al sur durante la mañana de este viernes y comenzó a sentirse con ráfagas intensas en distintos puntos de Córdoba. El cambio se produjo alrededor de las 6 y marcó el inicio de un descenso de las temperaturas después de una jornada de calor extremo.

Para este viernes se espera una máxima de 29°C en la ciudad de Córdoba, con cielo parcialmente nublado. La marca representa una diferencia cercana a los 10 grados respecto del jueves, cuando algunos sectores de la provincia superaron los 40°C.

Aunque las temperaturas bajarán, el ambiente continuará cálido durante los próximos días.

Cuándo llegarían las lluvias

El sábado volverá a ser una jornada cálida, con una máxima prevista de 31°C y mayor nubosidad.

La inestabilidad comenzaría a avanzar durante la noche del sábado, cuando podrían registrarse precipitaciones y tormentas aisladas en distintos sectores de la provincia.

El domingo continuará el tiempo inestable, con una máxima cercana a los 28°C. Además, algunas tormentas podrían alcanzar intensidad fuerte a severa.

El lunes, el mayor cambio

El cambio más marcado en las condiciones meteorológicas se espera para el lunes, cuando las tormentas podrían intensificarse en buena parte del territorio provincial.

Ese día también se prevé un descenso importante de la temperatura, con una máxima de apenas 22°C, luego de varias jornadas con registros propios del verano.

Lectura rápida

¿Qué fenómeno meteorológico se reportó en Córdoba? Se reportó un cambio de viento al sur con ráfagas intensas.

¿Quiénes se ven afectados por las altas temperaturas? Los habitantes de Córdoba y sectores de la provincia.

¿Cuándo se esperan lluvias en Córdoba? Se esperan lluvias y tormentas aisladas durante la noche del sábado.

¿Dónde se prevé un descenso de temperatura significativo? En toda la provincia de Córdoba, especialmente el lunes.

¿Por qué es importante el cambio de clima? Marca el fin de una jornada de calor extremo y el inicio de un clima más inestable.

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