Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy viernes 25 de septiembre.

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El número de sorteo 31624 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el viernes 25 de septiembre a las 18:00, destacando el número a la cabeza 6708, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Incendio).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 6708

2° 6563

3° 6066

4° 0565

5° 8666

6° 7160

7° 5143

8° 2355

9° 9221

10° 1149

11° 4125

12° 9451

13° 8227

14° 3705

15° 6185

16° 3490

17° 5858

18° 8416

19° 9919

20° 6810