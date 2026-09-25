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Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy viernes 25 de septiembre.

El sorteo número 31624 de la quiniela vespertina se realizó el viernes 25 de septiembre a las 18:00, destacando el número 6708 en la primera posición, que representa "A primera (Incendio)".

25/09/2026 | 18:00Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 31624 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el viernes 25 de septiembre a las 18:00, destacando el número a la cabeza 6708, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Incendio).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 6708
2° 6563
3° 6066
4° 0565
5° 8666
6° 7160
7° 5143
8° 2355
9° 9221
10° 1149
11° 4125
12° 9451
13° 8227
14° 3705
15° 6185
16° 3490
17° 5858
18° 8416
19° 9919
20° 6810

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31624 de la quiniela vespertina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 25 de septiembre a las 18:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número 6708, que representa "A primera (Incendio)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

¿Dónde se puede consultar más información?
En los medios de comunicación y sitios oficiales de loterías.

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