El recuerdo del gran boxeador “Ringo” Bonavena, en una joya del archivo de Cadena 3

En el marco de un nuevo aniversario del nacimiento de Óscar Natalio "Ringo" Bonavena, quien este 25 de septiembre habría cumplido 84 años, Cadena 3 rescató una joya de su archivo histórico, presentada por el periodista Marcos Calligaris.

El segmento reunió las voces de dos figuras inolvidables del deporte y del periodismo argentino ya fallecidas: el histórico relator de la emisora, Osvaldo "Turco" Wehbe, y el exfutbolista cordobés Sebastián Viberti.

A través de este valioso registro, se rememoró la profunda amistad entre el exfutbolista de Huracán, Málaga y Belgrano y el mítico boxeador peso pesado, ícono del club de Parque Patricios y protagonista de la célebre pelea de 1970 ante Muhammad Ali en el Madison Square Garden.

Durante la entrevista conducida por Wehbe —quien, entre risas, cruzó la clásica rivalidad de su querido San Lorenzo con el sentimiento del "Globo"—, Viberti recordó cómo nació su relación con Bonavena en Buenos Aires.

El exfutbolista relató que llegó al gimnasio donde entrenaba el púgil por una insólita indicación técnica de su entrenador, Manuel Giúdice, quien notó que tenía el defecto de cerrar los ojos al cabecear.

Para corregir esa costumbre, el DT lo envió a la sede donde los hermanos Rago preparaban boxeadores, con la idea de que al aprender el arte de los puños perdería el temor y mantendría la vista abierta frente a la pelota.

Fue precisamente en aquellas tardes de entrenamiento en Parque Patricios donde un joven Viberti coincidió con un Ringo que recién daba los primeros pasos de su carrera deportiva.

El exfutbolista revivió con afecto los detalles de esa etapa previa a la gran fama internacional, caracterizada por la humildad y la sencillez de los deportistas.

En su relato, recordó que Bonavena se movilizaba por el barrio junto a sus tías a bordo de un Fiat 600 completamente destartalado y "hecho pedazos", un detalle cotidiano que formaba parte del paisaje barrial de aquellos años.

A pesar de la modestia de esa época y de que aún no se vislumbraban las multitudinarias veladas en Las Vegas o Nueva York, Viberti enfatizó que "Ringo" ya demostraba ser una personalidad arrolladora.

Para el cordobés, la calidez y el carisma de Bonavena lo convirtieron rápidamente en un personaje muy querido y popular en Parque Patricios, mucho antes de transformarse en una de las mayores figuras del deporte y del espectáculo nacional.

Al concluir la presentación del audio, Marcos Calligaris destacó el inestimable valor de rescatar este testimonio que inmortaliza a Bonavena en sus comienzos, lejos de los reflectores y las grandes luces del boxeo mundial.

Mediante el entrañable diálogo entre "El Turco" Wehbe y Sebastián Viberti, Cadena 3 rindió un emotivo homenaje a un "Ringo" auténtico y amiguero en el día en que cumpliría 84 años, reafirmando la vigencia de un mito que sigue vivo en el corazón de los argentinos.