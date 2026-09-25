Central en Santiago del Estero: Tobías cumple 8 años y espera conocer a Di María

La llegada de Rosario Central a Santiago del Estero genera expectativa entre los hinchas que esperan al plantel antes de la Supercopa. Entre ellos está Tobías, un niño santiagueño que hoy cumple 8 años y tiene como gran ídolo a Ángel Di María.

“Hola Ángel, soy Tobías. Hoy estoy cumpliendo años y mi sueño es conocerte y sacarme una foto con vos. Te amo”, escribió el pequeño en un mensaje dedicado al delantero. Llegó con una camiseta de Central y distintos objetos relacionados con Di María, además de regalos preparados especialmente para entregarle.

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?? TOBÍAS CUMPLE 8 AÑOS Y SUEÑA CON CONOCER A DI MARÍA



Tobías es un hincha de Rosario Central de Santiago del Estero que espera con ilusión la llegada del plantel al hotel, pero tiene un motivo especial: este sábado cumple 8 años y su sueño es conocer a Ángel Di María. pic.twitter.com/akIHuIUl7K — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 25, 2026

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Tobías es fanático de Fideo desde los 3 años y asegura que es su jugador número uno, aunque también incorporó a Lionel Messi y Leandro Paredes entre sus favoritos. Incluso llevó las “medias de la suerte” que había usado el año pasado y conservó una bolsita de cumpleaños con imágenes de sus ídolos, con la ilusión de poder encontrarse con Di María en Santiago.

Informe de Marcelo Lamberti.