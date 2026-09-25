Central en Santiago del Estero: Tobías cumple 8 años y espera conocer a Di María
El pequeño santiagueño llevó una camiseta auriazul, regalos y distintos objetos dedicados a su ídolo, con la ilusión de sacarse una foto y entregarle un presente.
25/09/2026 | 11:01Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Tobias espera por Di María en Santiago del Estero.
La llegada de Rosario Central a Santiago del Estero genera expectativa entre los hinchas que esperan al plantel antes de la Supercopa. Entre ellos está Tobías, un niño santiagueño que hoy cumple 8 años y tiene como gran ídolo a Ángel Di María.
“Hola Ángel, soy Tobías. Hoy estoy cumpliendo años y mi sueño es conocerte y sacarme una foto con vos. Te amo”, escribió el pequeño en un mensaje dedicado al delantero. Llegó con una camiseta de Central y distintos objetos relacionados con Di María, además de regalos preparados especialmente para entregarle.
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?? TOBÍAS CUMPLE 8 AÑOS Y SUEÑA CON CONOCER A DI MARÍA— Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 25, 2026
Tobías es un hincha de Rosario Central de Santiago del Estero que espera con ilusión la llegada del plantel al hotel, pero tiene un motivo especial: este sábado cumple 8 años y su sueño es conocer a Ángel Di María. pic.twitter.com/akIHuIUl7K
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Tobías es fanático de Fideo desde los 3 años y asegura que es su jugador número uno, aunque también incorporó a Lionel Messi y Leandro Paredes entre sus favoritos. Incluso llevó las “medias de la suerte” que había usado el año pasado y conservó una bolsita de cumpleaños con imágenes de sus ídolos, con la ilusión de poder encontrarse con Di María en Santiago.
Informe de Marcelo Lamberti.
Lectura rápida
¿Qué evento genera expectativa en Santiago del Estero? La llegada de Rosario Central antes de la Supercopa.
¿Quién es el niño que espera conocer a su ídolo? Tobías, un niño santiagueño que cumple 8 años.
¿A quién admira Tobías? A Ángel Di María, a quien considera su gran ídolo.
¿Qué objetos llevó Tobías para su encuentro con Di María? Una camiseta de Central, objetos relacionados con Di María y regalos especiales.
¿Desde qué edad es fanático de Di María? Desde los 3 años, y también admira a Lionel Messi y Leandro Paredes.