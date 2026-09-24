Federico Coria se despidió del Challenger de Buenos Aires y evalúa su futuro en el tenis

Federico Coria (902° y ex 49°), reconocido por su creciente popularidad en redes sociales, fue eliminado en la segunda ronda del Challenger de Buenos Aires, lo que generó incertidumbre sobre su continuidad en el deporte durante la conferencia de prensa posterior.

De acuerdo con la Agencia Noticias Argentinas, Coria perdió 6-4 y 7-5 en el estadio central del Racket Club de Palermo frente al brasileño Eduardo Ribeiro (355°). Tras el encuentro, el tenista argentino expresó que no sabe "con qué fuerza" podrá enfrentar el resto de su carrera.

El deportista está atravesando un complicado regreso luego de someterse a una operación por una lesión en el codo derecho que le dificultaba el saque, además de haber sufrido desgarros en el abdomen y el cuádriceps. En esta fase, no ha logrado recuperar el ritmo competitivo ni sentirse cómodo en la cancha.

En días recientes, Coria había comunicado su intención de formalizar un desafío que ya había mencionado anteriormente: si no obtiene ningún título hasta el Argentina Open, programado para febrero de 2027, se retirará.

Después de superar la primera ronda en un emocionante partido contra su compatriota Lucio Ratti (373°), Coria no pudo encontrar su juego ni dominar los puntos ante Ribeiro, quien le quebró el saque, lo que resultó en su derrota por 6-4 y 7-5.

El tenista se mostró emocional al dirigirse a la multitud que lo apoyó en el estadio, sugiriendo que podría haber sido su última aparición sobre la superficie de polvo de ladrillo.

En otros resultados de la jornada, el argentino Alex Barrena (240°) avanzó a los cuartos de final al vencer a su compatriota Juan Pablo Ficovich (370°), mientras que también lograron avanzar el boliviano Juan Prado Ângelo (164°) y el brasileño Pedro Boscardin Dias (284°).