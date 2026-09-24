Newell’s goleó a Central y se quedó con el clásico rosarino de Reserva
La Lepra se impuso 3-0 en el predio Jorge Griffa, por la décima fecha del Clausura. Joaquín Amadio marcó dos goles y Genaro Castelli completó la victoria rojinegra. Todos los tantos llegaron en el primer tiempo.
24/09/2026 | 19:50Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La Lepra se impuso 3-0 en el predio Jorge Griffa, por la décima fecha del Clausura.
Newell’s se quedó este jueves con el clásico rosarino de Reserva al derrotar 3-0 a Rosario Central en el Centro de Entrenamiento Jorge B. Griffa, por la décima fecha del Torneo Proyección Clausura.
El equipo dirigido por Lucas Bernardi resolvió el encuentro durante un primer tiempo contundente. Joaquín Amadio convirtió dos goles y Genaro Castelli anotó el restante, en una ráfaga que le permitió al conjunto rojinegro establecer una diferencia decisiva antes del descanso.
La Lepra abrió el marcador mediante Amadio, amplió la ventaja con Castelli y volvió a golpear a través del propio Amadio para colocar el 3-0 cuando todavía no se habían cumplido los primeros 40 minutos de juego.
Central, conducido por Mario Pobersnik, intentó reaccionar durante el complemento y realizó modificaciones, especialmente en la última línea, pero no consiguió descontar ni poner en riesgo la ventaja del conjunto local.
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Fiesta rojinegra en Bella Vista
El encuentro se disputó en el predio de Bella Vista con entrada libre y gratuita para los simpatizantes de Newell’s y también pudo seguirse en vivo por la plataforma LPF Play.
El triunfo le permitió al rojinegro quedarse con uno de los partidos más esperados del calendario juvenil y hacerlo con una diferencia amplia, construida a partir de la efectividad que mostró durante la primera mitad.
El último antecedente entre ambos había sido el 21 de abril, cuando Central y Newell’s igualaron 3-3 en Arroyo Seco, en otro clásico con varios goles.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el clásico rosarino de Reserva?
Newell’s derrotó a Rosario Central 3-0.
¿Quiénes fueron los goleadores del partido?
Joaquín Amadio anotó dos goles y Genaro Castelli uno.
¿Cuándo se jugó el partido?
El partido se disputó este jueves, en la décima fecha del Torneo Proyección Clausura.
¿Dónde se llevó a cabo el encuentro?
En el Centro de Entrenamiento Jorge B. Griffa en Bella Vista.
¿Por qué fue importante este triunfo?
Permitió a Newell’s quedarse con uno de los partidos más esperados del calendario juvenil con una diferencia amplia.