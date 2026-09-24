Claudio Barrelier sumó una nueva imputación por tenencia de material de abuso sexual infantil

FOTO: Claudio Barrelier, el principal acusado por el crimen de la adolescente.

Claudio Gabriel Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada a finales de mayo en la ciudad de Córdoba, fue imputado este jueves por tenencia de material de abuso sexual infantil.

Fuentes vinculados a la investigación informaron que el fiscal Juan Ávila Echenique, perteneciente a la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno, formuló cargos contra Barrelier por el delito de “tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y/o representaciones de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales”.

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Se trata de una nueva investigación que deriva del expediente principal por el crimen de Agostina, cuyo cuerpo fue encontrado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra.

En este contexto, Barrelier, que se encuentra detenido en el penal de Cruz del Eje, fue citado a prestar declaración indagatoria el próximo martes 29 de septiembre.