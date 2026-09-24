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Claudio Barrelier sumó una nueva imputación por tenencia de material de abuso sexual infantil

El principal incriminado por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada a finales de mayo, fue acusado por el fiscal Juan Ávila Echenique.

24/09/2026 | 20:22Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Claudio Barrelier, el principal acusado por el crimen de la adolescente.

FOTO: Claudio Barrelier, el principal acusado por el crimen de la adolescente.

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Claudio Gabriel Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada a finales de mayo en la ciudad de Córdoba, fue imputado este jueves por tenencia de material de abuso sexual infantil.

Fuentes vinculados a la investigación informaron que el fiscal Juan Ávila Echenique, perteneciente a la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno, formuló cargos contra Barrelier por el delito de “tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y/o representaciones de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales”.

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/Fin Código Embebido/

Se trata de una nueva investigación que deriva del expediente principal por el crimen de Agostina, cuyo cuerpo fue encontrado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra.

En este contexto, Barrelier, que se encuentra detenido en el penal de Cruz del Eje, fue citado a prestar declaración indagatoria el próximo martes 29 de septiembre.

Lectura rápida

¿Quién es el principal acusado del femicidio?
El principal acusado es Claudio Gabriel Barrelier.

¿Qué delito se le imputa a Barrelier?
Se le imputa la tenencia de material de abuso sexual infantil.

¿Quién formuló los cargos?
Los cargos fueron formulados por el fiscal Juan Ávila Echenique.

¿Dónde fue encontrado el cuerpo de Agostina?
El cuerpo de Agostina Vega fue encontrado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra.

¿Cuándo prestará declaración Barrelier?
Barrelier fue citado para prestar declaración indagatoria el próximo martes 29 de septiembre.

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