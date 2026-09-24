Mendoza: condenan a 20 años a monja por abusos en el Instituto Próvolo

Mendoza, 24 de septiembre (NA) -- La religiosa japonesa Kumiko Kosaka ha sido condenada a veinte años de prisión tras ser hallada culpable de abusos a al menos siete niños hipoacúsicos en el Instituto Próvolo, ubicado en Luján de Cuyo, Mendoza. Aunque la sentencia fue emitida, los jueces decidieron que no sea detenida, ya que la resolución no está firme, aunque sí le impusieron la prohibición de salir de la provincia.

La condena de Kosaka fue ratificada por el Tribunal Penal Colegiado Número 2, después de que se llevaran a cabo audiencias de cesura. Este fallo se suma a una condena previa dictada por la Corte Suprema de Justicia de la provincia el mes pasado.

Los abogados de la monja sostuvieron su inocencia, argumentando que la primera sentencia la absolvió, aunque esta fue revertida por el tribunal mendocino. En contraposición, el fiscal Alejandro Iturbide y los letrados de las víctimas habían solicitado una pena de 22 años y una inhabilitación de diez años para ejercer en instituciones educativas o en contacto con menores.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación será la instancia que determine el futuro de Kumiko Kosaka, quien a sus 51 años llegó a Argentina siendo menor de edad. En agosto, el máximo tribunal provincial la halló culpable de cuatro casos de abuso, incluyendo abusos sexuales simples y uno gravemente ultrajante. Además, fue condenada como partícipe de otros tres abusos cometidos por el cura Horacio Corbacho, quien ya cumple 45 años de prisión por su implicación en estos delitos.

El Instituto Próvolo, donde se produjeron los abusos, es una institución religiosa con sede en varios países, incluida Argentina, y se dedicaba a la educación y cuidado de niños y jóvenes con discapacidad auditiva. Fundado por el sacerdote Antonio Próvolo en Italia en el siglo XIX, ha estado en el centro de la atención mediática debido a los múltiples casos de abuso que han salido a la luz en los últimos años.