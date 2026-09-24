PrismML lanza modelos LLM para gafas inteligentes con tecnología Qualcomm

PrismML, una startup fundada por investigadores de Caltech y asesorada por Ion Stoica de UC Berkeley, introdujo una versión de su modelo de lenguaje de 1 bit, diseñado para funcionar en gafas inteligentes que utilizan los chips Snapdragon de Qualcomm. Esta presentación tuvo lugar el miércoles durante el Snapdragon Summit.

Durante el evento, Qualcomm mostró cómo el modelo de PrismML puede ejecutarse localmente en gafas inteligentes basadas en la plataforma Snapdragon AR1 Gen 1. Este avance representa un paso significativo hacia el uso de inteligencia artificial en dispositivos portátiles, permitiendo a los usuarios interactuar con su entorno de manera más intuitiva.

Según informes previos de TechCrunch, el objetivo principal de PrismML es reducir el tamaño de los modelos de inteligencia artificial, logrando en este caso una disminución de hasta cuatro veces sin comprometer el rendimiento en las pruebas estándar. La versión para gafas inteligentes cuenta con 2 mil millones de parámetros y está optimizada para tareas de visión y lenguaje, lo que permite a los usuarios preguntar en tiempo real sobre lo que están observando.

La visión más amplia de PrismML es desarrollar inteligencia artificial de peso abierto que funcione directamente en los dispositivos, aprovechando al máximo el poder computacional disponible. Esta estrategia se presenta como una alternativa a la dependencia de las promesas de privacidad de los laboratorios de IA propietarios y su constante necesidad de más recursos computacionales.

A pesar de este avance, aún no se han anunciado modelos de gafas inteligentes que utilicen la tecnología de PrismML.