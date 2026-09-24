Waymo expande su flota en Texas un 49% y refuerza su presencia en EE. UU.

Waymo, la empresa de vehículos autónomos, ha reportado un crecimiento significativo en su flota de robotaxis, especialmente en Texas, donde ha expandido su número de vehículos en un 49% en el último mes. Esta cifra se traduce en más de 1,100 vehículos registrados en el estado, según datos de la Texas Autonomous Vehicle Fleet Tracker.

Desde su lanzamiento comercial en marzo de 2025 en Austin, a través de una colaboración con Uber, Waymo ha ido aumentando su presencia en varias ciudades de Texas, incluyendo Dallas, Houston y San Antonio. La compañía comenzó con un número modesto de vehículos, pero ha visto un aumento drástico en la demanda de sus servicios de transporte autónomo.

La flota de Waymo, que anteriormente se limitaba a tres ciudades, ahora opera en 15 ciudades de EE. UU., con un promedio de 500,000 viajes pagados cada semana. Sin embargo, la mayoría de estos vehículos se concentran en California y Texas, donde el 80% de su flota de aproximadamente 4,000 robotaxis se encuentra.

El crecimiento en Texas ha sido impulsado por la introducción de un nuevo modelo de minivan, conocido como Ojai, fabricado por Zeekr, una marca de Geely. Este vehículo, que está diseñado para soportar un uso intensivo, incluye un sistema de inteligencia artificial que actúa como asistente en el vehículo. A pesar de los desafíos que presenta la política de tarifas de EE. UU. sobre los vehículos importados desde China, Waymo planea traer hasta 5,100 Ojai al país para fin de año.

La estrategia de expansión de Waymo en Texas también refleja su deseo de diversificar su base de operaciones, ya que su sede se encuentra en Silicon Valley. La compañía busca aprovechar el mercado de Texas, que ha mostrado un gran interés en la tecnología de vehículos autónomos.