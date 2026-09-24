Nexterity busca automatizar el trabajo peligroso de los instaladores de cañerías

Nexterity es una startup que ha encontrado una solución innovadora para un problema antiguo en la industria de la instalación de cañerías. En el último Bolting Symposium, Lindsey Elliott, la fundadora de la empresa, compartió su pasión por los tornillos y cómo estos son fundamentales en la conexión de tuberías. Elliott, quien anteriormente trabajó en ExxonMobil, ha dedicado años a mejorar la infraestructura que transporta petróleo, gas y productos petroquímicos.

La idea de automatizar el proceso de apretar y aflojar tornillos surgió debido a la dura labor física que implica esta tarea, la cual es una de las principales causas de lesiones entre los trabajadores de este sector. La escasez de mano de obra en la industria también fue un factor clave que motivó a Elliott a buscar una solución tecnológica. "Los trabajadores se cansan mucho cuando se les pide que trabajen 12 horas al día durante tres meses seguidos", comentó.

La respuesta de Nexterity es un robot controlado a distancia que puede realizar este trabajo pesado. Este dispositivo, que se puede transportar fácilmente en una maleta Pelican, está diseñado para trabajar con tuberías de diferentes tamaños. El robot, que funciona con baterías, puede deslizarse a lo largo de la tubería y apretar o aflojar cuatro tornillos simultáneamente, lo que representa un avance significativo en la productividad y seguridad laboral.

Elliott explicó que el diseño del robot se desarrolló a partir de conversaciones con expertos de la industria, incluyendo miembros de la American Society of Mechanical Engineers. Aprendió que el 80% de las tuberías en uso tienen un diámetro de entre dos y ocho pulgadas, lo que las convierte en candidatas ideales para la automatización. Esta solución podría transformar la manera en que se realizan las instalaciones de cañerías, haciendo el trabajo más seguro y eficiente.

La visión de Elliott es clara: "Creo que sorprendería a muchas personas cuán grande es este mercado. La infraestructura de tuberías es esencial en muchos sectores, desde el tratamiento de agua y desechos hasta la fabricación de alimentos y bebidas, pasando por la minería y la energía nuclear. Todos utilizan el mismo tipo de tuberías".

Con el avance de la tecnología y la creciente necesidad de soluciones que mejoren la seguridad y la eficiencia en el trabajo, Nexterity se posiciona como un jugador clave en la evolución de la industria de la instalación de cañerías.