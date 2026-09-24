Madres del Dolor exige a Icardi y La China Suárez reflexionar tras polémica respuesta

Buenos Aires, 24 de septiembre -- Luego de que el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires decidiera inhabilitar la licencia de conducir de Mauro Icardi, el futbolista y su pareja, Eugenia "La China" Suárez, ofrecieron respuestas que no se acercan a una disculpa. Por este motivo, Madres del Dolor hizo un llamado a la pareja para que reconsideren su actitud.

En un comunicado, la organización civil, junto con la agrupación de Víctimas de Tránsito, se pronunció sobre la decisión del ministerio, la cual se originó tras la difusión de imágenes donde Icardi se observa conduciendo con el cinturón de seguridad mal colocado, mientras su acompañante no lo usa y saca parte de su cuerpo por la ventanilla del vehículo en movimiento.

El texto también se refirió a la licencia italiana que Icardi afirma poseer, recordando que Argentina e Italia tienen un acuerdo de reconocimiento recíproco de licencias de conducir. Para determinar si esa licencia le permitía conducir en el país al momento del incidente, se deberá verificar su existencia, vigencia, categoría y autenticidad, así como su situación migratoria y el tiempo de residencia en Argentina.

El comunicado concluyó expresando: "Desde la Asociación Civil Madres del Dolor y la Asociación de Víctimas de Tránsito lamentamos que tanto Icardi como su acompañante, en lugar de ofrecer disculpas, hayan hecho declaraciones inapropiadas que faltan al respeto a la comunidad y a las madres que han perdido a sus hijos por imprudencias al volante". Además, se mencionó un video posterior donde la pareja parece tomar a la ligera una situación de gran gravedad.

Viviam Perrone, fundadora de la organización, comentó en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas: "Al hacer un nuevo video donde se burlan de la decisión del Ministerio de Transporte, se ríen de los familiares de víctimas viales, de quienes hemos perdido a un ser querido. La sociedad parece reírse y muchos en redes me preguntan: '¿Qué te importa?'. Es fundamental actuar por la seguridad vial, que afecta a tantos".

"En general, las personas comprenden y se retractan tras la primera vez. Sin embargo, en este caso, al hacer un nuevo video, sentimos la necesidad de emitir este comunicado. Son figuras públicas y su audiencia no está informada sobre nuestro trabajo por la seguridad vial", agregó Perrone.

"Es crucial que ellos envíen un mensaje claro. Deben mostrar humildad y reconocer su error, contactando a las Madres del Dolor para dar un paso atrás. Esto podría ser regenerador para la sociedad, ya que todos somos usuarios de la vía pública", continuó.

"El último video de La China es una burla al sancionarlos. Ella pregunta: '¿Y ahora sí está bien?'. Esto demuestra que no han comprendido la seriedad de sus acciones, ni la gravedad del mensaje que envían a su público", finalizó Viviam.