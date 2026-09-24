Xi y Trump acuerdan diálogo sobre IA y su uso responsable en el desarrollo tecnológico

El presidente de China, Xi Jinping, expresó hoy jueves que, a pesar de la competencia existente en el ámbito de la inteligencia artificial (IA) entre China y Estados Unidos, ambos países tienen aún más razones para colaborar.

Durante su encuentro en la Casa Blanca con el presidente estadounidense, Donald Trump, Xi enfatizó que, como naciones líderes en el desarrollo de la IA, las dos partes deberían aprovechar sus fortalezas en lugar de desconfiar mutuamente.

En el transcurso de su visita, Xi subrayó la relevancia de mantener un diálogo abierto sobre la inteligencia artificial, promoviendo el intercambio de opiniones sobre los riesgos y beneficios que conlleva, así como la necesidad de trabajar juntos para prevenir su uso indebido y abuso.

En este contexto, destacó la importancia de preservar el control humano sobre las tecnologías de IA, abogando por un enfoque centrado en las personas, donde la IA se utilice para el beneficio general, asegurando que su desarrollo contribuya al progreso de la humanidad.

Durante la ceremonia de llegada a la Casa Blanca, Xi agregó que Estados Unidos y China poseen tanto la capacidad como la responsabilidad de desarrollar y gestionar la IA para el bien, y que es fundamental garantizar que este avance permanezca bajo control humano y beneficie a la sociedad.