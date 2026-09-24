Italia establece límites en aulas para alumnos con bajo dominio del italiano y prohíbe velos islámicos

El gobierno de Italia aprobó un decreto el jueves que establece un límite en el número de alumnos con conocimientos limitados de italiano en cada aula escolar, además de prohibir en las escuelas los velos islámicos que cubren el rostro. Esta iniciativa busca fortalecer la integración a través del aprendizaje del idioma, según lo manifestado por el gobierno conservador de la primera ministra Giorgia Meloni, quien ha recibido el apoyo de aliados de derecha.

Sin embargo, la medida ha generado controversia, ya que opositores, incluidos educadores y sindicatos, advierten que estas nuevas regulaciones podrían obligar a los estudiantes a asistir a escuelas alejadas de sus barrios. Los críticos acusan al gobierno de politizar la inmigración con este enfoque. Analistas sugieren que, con elecciones anticipadas a la vista, estas decisiones permiten a Meloni reafirmar su posición en asuntos clave para su base conservadora, aunque se duda de su efectividad y de cómo se implementarán.

El decreto establece que solo el 30% de los alumnos en un aula pueden tener un dominio insuficiente del italiano. Aunque entra en vigor de inmediato, debe ser ratificado en un plazo de 60 días por el Parlamento, donde la coalición de Meloni posee mayoría. En redes sociales, Meloni afirmó que se trata de "medidas de sentido común que no dividen, sino que ayudan a fomentar una integración auténtica, evitando aulas ‘gueto’ y dando a todos los estudiantes las mismas oportunidades".

El decreto se presenta en un contexto de creciente presión por parte de un nuevo retador de línea dura, el general retirado Roberto Vannacci, quien ha captado la atención de votantes preocupados por la inmigración y la identidad nacional. El ministro de Educación, Giuseppe Valditara, indicó que las autoridades escolares locales coordinarán la asignación de estudiantes para evitar concentraciones de aquellos que no dominan el italiano. Las escuelas que no logren cumplir con estas normas podrán solicitar exenciones y financiación adicional para el apoyo lingüístico.

Según Valditara, se espera que estas medidas afecten a aproximadamente 1.000 aulas, que representan alrededor del 0,3% del total en Italia, principalmente en áreas con altas concentraciones de estudiantes recién llegados. Directores escolares han expresado su preocupación sobre la viabilidad de la medida en zonas con grandes poblaciones migrantes. Antonello Giannelli, presidente de la Asociación Nacional de Directores Escolares, comentó que aunque la idea es válida, su aplicación práctica resulta compleja, especialmente en distritos donde la mayoría de los residentes son inmigrantes.

Los sindicatos docentes han criticado la falta de consulta y recursos para implementar esta medida, argumentando que el paquete de financiación del gobierno, que asciende a 14 millones de euros (16 millones de dólares), es insuficiente para contratar profesores especializados y mediadores culturales necesarios para apoyar a los estudiantes. Giovanni Castagno, un maestro de primaria en Roma, expresó que las diferencias entre estudiantes representan oportunidades y que, en muchos casos, los alumnos extranjeros enriquecen la experiencia educativa.

Datos del Ministerio de Educación indican que los estudiantes sin ciudadanía italiana constituyeron el 11,2% de la población escolar en el ciclo 2022-23. Las aulas con más del 30% de estudiantes extranjeros representaron el 7,6% del total. Los estudiantes extranjeros nacidos en Italia estarán exentos de este límite, al igual que aquellos que hayan asistido a preescolar italiano o que ya estén avanzando en el sistema educativo.

El decreto también prohíbe el uso de burkas y niqabs en las escuelas, aunque permite el uso de hiyabs. Esta medida es menos restrictiva que las adoptadas en otros países europeos, como Francia, que prohibió el uso de velos que cubren completamente el rostro en espacios públicos en 2011, citando preocupaciones de seguridad pública.

Educadores en Italia han señalado que la disposición aborda un fenómeno poco común en las aulas italianas, ya que aunque los pañuelos son comunes entre algunas alumnas musulmanas, los velos que cubren todo el rostro son escasos. Critican que esta medida podría convertirse en un símbolo político más que en una solución educativa efectiva. La oposición ha señalado que el umbral del 30% se asemeja a directrices ya existentes desde 2010, acusando al gobierno de reempaquetar políticas sin invertir realmente en escuelas con dificultades. Elly Schlein, líder de centroizquierda, acusó al gobierno de utilizar las escuelas para promover un mensaje político sobre la migración.

Valditara ha desestimado estas críticas, subrayando que el objetivo es facilitar la integración a través del aprendizaje del idioma y un apoyo educativo más sólido. El decreto prevé recursos adicionales para las escuelas donde los estudiantes extranjeros recién llegados superen el 20% de la matrícula, así como fondos adicionales para el aprendizaje del idioma en aquellas que excedan el 30%. Además, se requerirá que algunos padres de estudiantes extranjeros asistan a cursos de italiano si las barreras lingüísticas en las familias contribuyen a dificultades educativas. Las escuelas remitirán a las familias elegibles a servicios sociales que podrían inscribirlas en programas de apoyo a través de centros de educación para adultos. Aquellos padres que no asistan a los cursos podrían enfrentar multas que oscilan entre 200 y 1.000 euros, aunque se prevén exenciones para quienes tengan impedimentos por edad, motivos médicos o discapacidad.