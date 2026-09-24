Giorgia Meloni establece un límite del 30% a alumnos sin italiano y prohíbe el burka en escuelas

Buenos Aires, 24 de septiembre (NA) -- El Gobierno italiano de Giorgia Meloni aprobó este jueves un decreto que establece un límite del 30 por ciento para la matrícula de alumnos extranjeros en las aulas donde se detecte un escaso dominio del idioma italiano. Además, se prohíbe el uso del burka y el niqab en las escuelas, entre otras medidas.

Esta decisión ha sido criticada por sus opositores, quienes sostienen que fue diseñada para contrarrestar el creciente atractivo de un partido rival de extrema derecha en el contexto de las elecciones del próximo año.

"Hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros el decreto sobre la educación. Un límite del 30 por ciento en las clases para los estudiantes que no conocen adecuadamente el italiano, más herramientas para aprender nuestro idioma y el fin del burka y el niqab en las escuelas", escribió Meloni en sus redes sociales. El decreto-ley indica que estas medidas comenzarán a aplicarse a partir del curso escolar 2027-2028, según reportes de DW y Noticias Argentinas.

El límite del 30 por ciento se aplicará en las aulas de primaria para los alumnos que no sean italianos, que no hayan nacido en Italia o que hayan cursado menos de dos años de educación infantil en el país. Se trata de "medidas de sentido común que no dividen, sino que ayudan a integrar de verdad, evitando las clases-gueto y dando a todos los estudiantes las mismas oportunidades", agregó Meloni.

La oposición ha criticado duramente a Meloni, acusándola de priorizar una batalla cultural en detrimento de los intereses de los estudiantes y las instituciones educativas. "Es un decreto vergonzoso que busca ocultar la incapacidad del gobierno para abordar los problemas reales del sistema de educación pública tras una nueva bandera ideológica", declaró Elly Schlein, líder del Partido Demócrata (centroizquierda).

Otros sectores acusan a Meloni de intentar limitar el avance de Futuro Nazionale, un partido fundado en febrero por el exgeneral del ejército Roberto Vannacci, que ya cuenta con un apoyo cercano al 8 por ciento en las encuestas, mientras la coalición que sostiene al gobierno de la primera ministra se encuentra detrás del bloque de centroizquierda.

Futuro Nazionale ha transformado las escuelas en un campo de batalla de su campaña a favor de la "remigración" —la deportación de extranjeros a sus países de origen— y sostiene que la "contaminación" islámica en las aulas perjudica la identidad nacional.

La nueva legislación también incluye la prohibición de enmascaramiento en los centros educativos, impidiendo el acceso con burka y niqab, así como con "mascarilla si no se está enfermo o con cascos", declaró el ministro de Educación, Giuseppe Valditara. "No se podrá acceder al curso formativo si se quiere entrar a clase con el niqab, por poner un ejemplo", ilustró.