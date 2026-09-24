Arrestaron a la actriz Susan Sarandon en una protesta contra Netanyahu en Nueva York

La aclamada actriz estadounidense Susan Sarandon fue detenida el jueves durante una manifestación en Nueva York, en la que se protestaba contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mientras este ofrecía un discurso ante la Asamblea General de la ONU.

La actriz, junto a su colega Hannah Einbinder, fue esposada y retirada por las autoridades, un momento que fue ampliamente documentado por los medios y testigos presentes, volviéndose viral en redes sociales.

Recordada por su icónica actuación en la película "Thelma y Louise", Sarandon había manifestado anteriormente que su apoyo a Palestina le había costado oportunidades laborales en Hollywood.

Además de Sarandon y Einbinder, el humorista Caleb Hearon también fue arrestado. Por su parte, la actriz Cynthia Nixon, conocida por su papel en la serie Sex and the City, y el actor Elliot Page participaron en la protesta, aunque no fueron detenidos.

La movilización fue organizada por Jewish Voice for Peace (Voces Judías por la Paz), un grupo que convocó a la protesta en rechazo a la presencia de Netanyahu en la ONU y en apoyo a Palestina. Durante la manifestación, también fue arrestada Darializa Ávila-Chevalier, candidata demócrata a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, quien cuenta con el respaldo del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

A pesar de las protestas, Netanyahu continuó con su discurso ante la Asamblea de la ONU, en el que criticó a Mamdani, acusándolo de ser "antisemita" y de tener vínculos con Hamás.

En los alrededores de la sede de la ONU, los manifestantes exhibieron pancartas con la frase "End of genocide" (Fin del genocidio), aludiendo a los ataques de Israel en Gaza, que han sido calificados por muchos observadores internacionales como crímenes de lesa humanidad.