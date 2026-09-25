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Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este viernes 25 de septiembre

Este viernes 25 de septiembre, Tucumán presentará temperaturas que oscilarán entre 16° y 36°. Se espera un día con cielo parcialmente nublado y condiciones de viento moderado.

25/09/2026 | 00:26Redacción Cadena 3

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Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 25 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en este momento.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo con nubes dispersas y una temperatura de 21°. La sensación térmica es de 20°, con una humedad del 49% y una visibilidad de 10000 m. El viento sopla a 4 m/s desde el noreste, mientras que la presión atmosférica se encuentra en 1006 hPa.

El clima hoy viernes 25 de septiembre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 16° y una máxima de 36°. Las condiciones de viento se mantendrán moderadas, con una humedad que podría generar una sensación térmica algo más baja. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el pronóstico indica que el sábado 26 de septiembre habrá una mínima de 19° y una máxima de 35° con cielo despejado. El domingo 27 de septiembre, la mínima será de 21° y la máxima de 35° con nubes dispersas. Para el lunes 28 de septiembre, se espera una mínima de 22° y una máxima de 34° con probabilidad de lluvias moderadas. El martes 29 de septiembre, la mínima será de 19° y la máxima de 22° con lluvias ligeras. Finalmente, el miércoles 30 de septiembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 29° con cielo nublado.

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