Cómo ahorrar y evitar deudas: consejos de la especialista Elena Alonso sobre educación financiera

En el contexto de estabilización económica y baja de la inflación en Argentina, donde han aumentado los costos fijos y la mora, ¿considera que estamos bien o mal educados financieramente en el país?

Considero que directamente no hay educación financiera. Nos hemos educado mal debido a un contexto inflacionario en el que la abundancia de pesos generaba una falsa sensación de disponibilidad de dinero, una dinámica que hoy ya no existe y genera incomodidad. El problema principal es la falta de una visión a largo plazo: cuando no se planifica a futuro, las finanzas se reducen al día a día y a resolver urgencias inmediatas, como llegar a fin de mes o recurrir al crédito de las billeteras virtuales. Además, hoy la expectativa de vida se ha extendido notablemente, pero las personas se siguen jubilando a la misma edad y sus ingresos caen drásticamente, lo que generará serios problemas en la vejez si no se empieza a ahorrar con anticipación.

Pensando en una persona de 40 años que sabe que su jubilación será baja, ¿qué consejos le daría para ahorrar de forma segura y evitar perder sus ahorros en las recurrentes crisis del país?

Lo primero es calcular cuánto se necesita para vivir por mes y proyectarlo a los años que se mantendrá tras la jubilación para determinar el monto objetivo a reunir. A partir de allí, se debe calcular cuánto ahorrar mensualmente para destinarlo al consumo futuro. Para ello existen dos herramientas principales: los seguros de retiro y la conformación de un fondo de retiro propio mediante inversiones en el mercado de capitales. Los seguros de retiro son más costosos porque los administra un tercero, pero obligan a mantener orden y constancia. Alternativamente, es posible automatizar transferencias mensuales a una cuenta de inversión apenas se perciben los ingresos, priorizando el ahorro antes de realizar los gastos fijos o de consumo diario.

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Ante la desconfianza histórica de los ahorristas por devaluaciones e incautaciones de fondos en Argentina, ¿cómo se puede ahorrar con la seguridad de no perder el dinero ante una eventual crisis?

La clave radica en la diversificación de los ahorros y en la educación financiera. Aunque actualmente las inversiones en pesos le ganan a la inflación debido a tasas positivas, estar posicionado únicamente en pesos implica un riesgo si ocurre un salto cambiario. Para resguardarse, el mercado de capitales ofrece alternativas atadas al dólar o en activos del exterior, como los CEDEARs o fondos que replican índices internacionales como el S&P 500. Por ejemplo, invirtiendo de manera constante 100 dólares mensuales en un índice diversificado desde el nacimiento de un hijo hasta sus 18 años, la capitalización compuesta puede generar un capital significativo hacia su jubilación. No hay que esperar a reunir sumas grandes para empezar; lo fundamental es la constancia y comenzar con el monto que se tenga disponible.

Frente a la proliferación de estafas en redes sociales e internet, ¿dónde es seguro operar e invertir el dinero?

Es fundamental operar siempre a través de entidades y agentes de bolsa (brokers) registrados y regulados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), verificando que los asesores cuenten con la idoneidad correspondiente. Se debe desconfiar de ofertas que prometan rendimientos irreales o garantizados en dólares, así como de solicitudes de transferencias hacia plataformas no reguladas o criptomonedas. Asimismo, se debe invertir solo en instrumentos que se conozcan y entiendan. El mercado de capitales ofrece una cuenta comitente que brinda mayor seguridad y flexibilidad que el sistema bancario tradicional, permitiendo incluso transferir activos al exterior ante escenarios de incertidumbre o utilizarlos como garantía para financiamiento.

En relación con los objetivos de ahorro, ¿de qué manera el plazo fijado determina el perfil de riesgo del inversor?

El horizonte temporal y el objetivo específico son los primeros filtros para definir la estrategia de inversión. Si se requiere el dinero a corto plazo, como para unas vacaciones, se deben elegir instrumentos conservadores de bajo riesgo atados a la moneda que se vaya a utilizar. Si se busca cubrirse de la inflación para pagar un crédito UBA o armar un fondo de emergencia para imprevistos laborales, se debe optar por activos atados a la inflación. En cambio, para metas a largo plazo, es posible asumir mayor volatilidad e incorporar acciones u obligaciones negociables que ofrezcan un mayor rendimiento. Cada inversión debe tener un objetivo claro e individualizado.

Ante el marcado incremento del incumplimiento y la mora en el pago de tarjetas de crédito, ¿cuáles son las pautas clave para administrar el dinero y evitar el endeudamiento?

En primer lugar, se debe evitar tomar créditos en billeteras virtuales, cuyos costos financieros totales suelen ser sumamente elevados. Si es necesario endeudarse o priorizar deudas, es preferible acudir a bancos tradicionales donde se tenga historial e ingresos registrados, ya que ofrecen tasas más bajas que las financieras. Si ya se incurrió en deudas, se debe confeccionar una lista de la más cara a la más barata e ir saldándolas en ese orden; mientras se mantengan deudas de alto costo, no conviene destinar dinero al ahorro, ya que el costo de la deuda supera ampliamente cualquier rendimiento de inversión. También se puede recurrir a la consolidación de deudas, refinanciando varios compromisos en una sola entidad con un menor costo financiero total (CFT).

Si una persona necesita ajustar su presupuesto diario y recortar gastos, ¿por dónde debería comenzar?

Se debe empezar por los deseos y consumos prescindibles, no por las necesidades básicas. Una práctica recomendable es revisar los resúmenes de tarjeta de crédito de los últimos meses para identificar qué compras respondieron a impulsos o deseos evitables y establecer un tope máximo de gasto mensual para esas categorías. El ordenamiento financiero requiere observar los números con claridad para comprender hacia dónde se dirige el esfuerzo laboral, fijando límites concretos para alcanzar los objetivos de vida deseados.

Entrevista de Sergio Suppo.