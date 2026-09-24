Pobreza en Argentina: subió al 32,3% y ya alcanza a más de 15 millones de personas

La pobreza alcanzó al 32,3% de la población durante el primer semestre de 2026, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El indicador aumentó 4,1 puntos porcentuales respecto del segundo semestre de 2025, cuando había sido del 28,2%.

Al extrapolar los datos de los 31 principales aglomerados urbanos al total del país, la cifra representa unos 15,5 millones de personas en situación de pobreza. En el mismo período, la indigencia llegó al 7,5%, equivalente a unos 3,6 millones de personas.

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Más pobres que a fines de 2025

El aumento de la pobreza implicó que alrededor de 2 millones de personas se sumaran a esa condición respecto del semestre anterior. En términos de hogares, el indicador alcanzó al 24,4%.

El dato también quedó por encima del primer semestre de 2025, cuando la pobreza había sido del 31,6%. De esta manera, se interrumpió la tendencia descendente que se había registrado durante varios períodos consecutivos.

La indigencia, en tanto, subió 1,2 puntos porcentuales frente al 6,3% del segundo semestre de 2025 y alcanzó al 5,6% de los hogares. En comparación con el primer semestre del año pasado, el incremento fue de 0,6 puntos.

Los ingresos crecieron menos que las canastas

Uno de los principales factores detrás del deterioro fue la diferencia entre la evolución de los ingresos y el costo de las canastas utilizadas para medir la pobreza.

Durante el período analizado, el ingreso per cápita familiar aumentó 11,5%, mientras que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 21,4% y la Canasta Básica Total (CBT) avanzó 19,6%.

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La CBA determina la línea de indigencia, mientras que la CBT incorpora, además de los alimentos, otros bienes y servicios esenciales como vestimenta, transporte, educación y salud y establece la línea de pobreza.

En junio, la CBT para el hogar de referencia alcanzó los $1.531.473.

Entre los hogares considerados pobres, la brecha de pobreza llegó al 35,9%. El ingreso total familiar promedio de esos hogares fue de $922.755, frente a los $1.440.395 que necesitaban para superar la línea de pobreza.

Los chicos, el grupo más afectado

La incidencia de la pobreza fue mayor entre los niños y adolescentes. El 44,5% de los menores de hasta 14 años se encontraba bajo la línea de pobreza durante el primer semestre.

Entre las personas de 15 a 29 años, el indicador fue del 36,9%; entre quienes tienen entre 30 y 64 años alcanzó el 28,8%, mientras que en los mayores de 65 años fue del 14,8%.

Por regiones, el Noreste argentino registró la mayor proporción de población pobre, con 41,5%, seguido por Cuyo, con 36,7%.

En materia de indigencia, el Noreste también presentó el porcentaje más elevado, con 10,5%. Le siguieron el Gran Buenos Aires, con 8,4%, y la región Pampeana, con 7,2%.