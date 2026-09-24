Últimos días para adherir al plan de pago de Santa Fe con hasta 36 cuotas sin interés

El Plan Especial de Pago de la provincia de Santa Fe ingresó en su última semana de vigencia. Los contribuyentes tendrán tiempo hasta el 30 de septiembre para regularizar deudas impositivas mediante opciones de financiación de hasta 36 cuotas con una tasa de interés del 0%.

Según informó el Gobierno provincial, hasta el momento se contabilizaron 39.860 adhesiones, con una marcada concentración en las obligaciones correspondientes a Patente Única sobre Vehículos e Impuesto Inmobiliario.

Del total de convenios realizados, 22.730 corresponden a deudas de Patente, otros 11.840 al Impuesto Inmobiliario, 5.242 a Ingresos Brutos y 48 al Impuesto de Sellos.

El segmento destinado a familias y pequeños y medianos contribuyentes reunió la mayor cantidad de adhesiones, con 30.627 solicitudes. Dentro de ese grupo hubo 17.892 planes por Patente, 7.577 por Inmobiliario, 5.115 por Ingresos Brutos y 43 por Sellos.

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Por su parte, el esquema destinado a familias que poseen más de dos inmuebles y dos vehículos registrados a nombre de un mismo titular acumuló otras 8.695 adhesiones.

“Entrando en los últimos días del plan, vemos una buena utilización de la medida que fue ideada como una forma más de llevar alivio a los contribuyentes”, señaló el subsecretario de Ingresos Públicos de Santa Fe, Florencio Galíndez.

El funcionario sostuvo además que la intención es permitir que las familias puedan conservar su condición de buenos contribuyentes y continuar accediendo a los beneficios previstos para el próximo año.

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Cómo adherir al plan

Para comenzar el trámite es necesario ingresar al portal de Gestiones Ciudadanas del Gobierno de Santa Fe y generar primero la liquidación de la deuda que se pretende regularizar.

En los casos del Impuesto Inmobiliario y Patente, el contribuyente deberá seleccionar la opción “Visualización y liquidación de deuda”. Una vez realizada esa instancia, el sistema ofrecerá el acceso al Plan Especial de Pago 2026.

Para Ingresos Brutos y Sellos se debe utilizar el trámite “Ingresos Brutos - Aportes Sociales - Liquidación de deuda”. En este caso es necesario contar previamente con el servicio “API - Santa Fe - LDAE” habilitado en ARCA.

El sistema permite elegir la cantidad de cuotas y consultar tanto el monto financiado como el valor y las fechas de vencimiento. Antes de confirmar la adhesión se solicita una declaración jurada con datos personales, correo electrónico, teléfono y una Clave Bancaria Uniforme (CBU).

La primera cuota puede abonarse mediante entidades habilitadas o por medios electrónicos, como tarjeta de débito, crédito o transferencia inmediata mediante DEBIN a través de PlusPagos. Las cuotas siguientes se debitan automáticamente de la cuenta bancaria declarada.

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Un régimen específico para prestadores de discapacidad

Desde la Provincia recordaron además que continúa vigente un plan especial destinado a prestadores de Servicios Asistenciales de Discapacidad, que también permite financiar obligaciones pendientes en hasta 36 cuotas sin interés.