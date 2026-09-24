Morgan Rogers destaca la grandeza de Lionel Messi en la semifinal del Mundial 2026

Buenos Aires, 24 de septiembre (NA) – El delantero del Chelsea Morgan Rogers, quien se unió al club en este mercado como uno de los cinco traspasos más costosos en la historia del fútbol, expresó su admiración por el astro Lionel Messi, a quien enfrentó en la semifinal del Mundial 2026 celebrado en Norteamérica.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el atacante mencionó que "no podía creer" la manera en que el argentino jugó a los 39 años, señalando que en su mejor momento debió ser "imposible" de detener.

El encuentro se convirtió en un hito para los aficionados del fútbol argentino, recordado por su dramático desenlace: tras un primer tiempo intenso, Inglaterra logró abrir el marcador al inicio del complemento, pero el seleccionado argentino, con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, logró revertir la situación en los últimos cinco minutos del partido.

Convertido en uno de los jugadores más destacados gracias a su costoso pase, el Chelsea desembolsó 138 millones de euros al Aston Villa para ficharlo. Morgan Rogers tuvo un inicio prometedor en el equipo dirigido por Xabi Alonso y, durante una nueva fecha FIFA, reflexionó sobre la figura de Messi.

El futbolista recordó con tristeza el partido de semifinal, donde su equipo se quedó con las manos vacías en la posibilidad de alcanzar su segunda final mundialista. Enfatizó el nivel sobresaliente de Messi en ese encuentro, quien tuvo un segundo tiempo determinante, asistiendo en ambos goles argentinos, a pesar de su edad avanzada.

"Ronaldo es mi jugador favorito a nivel personal, pero jugué contra Messi en aquella semifinal", expresó el delantero, quien no pudo ocultar su asombro por el rendimiento del "10", aún a sus 39 años y en sus últimos partidos con la selección argentina, tras 21 años de representarla.

Asimismo, el atacante sugirió que, en su mejor estado físico, no había "nada que pudieras hacer" para detener a Messi, ya que "incluso en ese partido no había nada que pudieras hacer contra él".

Finalmente, Rogers destacó que ese fue el penúltimo partido del astro argentino antes de su retiro del seleccionado, sentenciando: "Imaginá entonces lo que hacía antes".