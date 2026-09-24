La jugadora cordobesa de pádel le pidió disculpas a la DAIA: "No tuve intención de promover el odio"

La jugadora argentina de pádel Florencia Guerra Sodero quedó envuelta en un fuerte escándalo en las últimas horas tras publicar comentarios antisemitas en sus redes sociales.

A raíz del repudio generado, la Asociación de Pádel Argentino (APA) tomó la determinación de apartarla de la delegación nacional que competirá en el Torneo Panamericano e iniciarle un sumario sancionatorio.

Ante esto, la deportista cordobesa le envió un mensaje a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas pidiendo disculpas por lo sucedido.

"Por medio de la presente expresó mis más sinceras y profundas disculpas a vuestra institución respecto a los dichos que se hicieron virales en mis redes sociales en el día de la fecha. El hecho es el siguiente: soy deportista y estoy por representar al país en un juego panamericano. A raíz de esto, hice una publicación en mi cuenta personal de Instagram por una encuesta en que participarían personas, en la que tuve una expresión desafortunada e irónica de exclusión a vuestro Pueblo, pero, sin tener en cuenta que podría ofender", comienza el comunicado.

Además, continuó: "Asumo el error de tal ingenua expresión, pero la mismo tiempo, reitero, fue sin ningún tipo de intención de promover el odio racial ya que era una encuesta privada y estuve a punto de poner que no participen hinchas de Belgrano (ya que soy de Talleres) como no dije eso".

Sobre el final, señaló quedar a disposición de las autoridades de la DAIA para "colaborar, pedir disculpas públicas y subsanar dicho error" ya que "como católica son nuestros hermanos mayores en la fe".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La deportista ya había realizado un comunicado oficial en sus redes sociales pidiendo disculpas a la comunidad judía y a todos los que se habían sentido afectados.

El comunicado en sus redes

A la comunidad judía, a las autoridades deportivas, a las instituciones comunitarias y a la opinión pública:

Me dirijo a ustedes para ofrecer mis más profundas y sinceras disculpas por las publicaciones realizadas en mis redes sociales.

Recientemente, al anunciar mi participación para representar a Argentina en un torneo Panamericano, expresé un comentario en mi cuenta privada de Instagram, en el que invitaba a mis seguidores a votar entre cuatro remeras para elegir cuál llevaría al torneo. En ese contexto, realicé un acto abiertamente discriminatorio al señalar de forma explícita que las personas de la comunidad judía no eran bienvenidas en dicha elección.

Admito la gravedad de esta conducta, de carácter recurrente y antisemita, que resulta completamente inaceptable y contraria a los valores de respeto, dignidad e integración que deben guiar a cualquier persona que represente al país. No existen excusas ni justificativos para mis palabras.

Lamento profundamente el daño, el dolor y la indignación generados.

Asumo la total responsabilidad por mis actos y me pongo a entera disposición de la DAIA y de las demás autoridades de la comunidad judía para llevar a cabo las tareas comunitarias, capacitaciones o actividades de sensibilización que determinen, con el compromiso de reparar activamente mi conducta y educarme en la lucha contra todo tipo de discriminación.

El mensaje de la familia

Tras la fuerte repercusión por los comentarios antisemitas realizados por Florencia Guerra Sodero, su tío y abogado rompió el silencio.

"Nos pusimos a disposición conjuntamente con Florencia y enviamos un mail pidiendo disculpas", señaló Vladimir Sodero. Además, subrayó la importancia de asumir la responsabilidad y afrontar las consecuencias de sus actos, destacando que "no corresponde proferir ningún tipo de insultos".

Sodero también enfatizó que Guerra se compromete a combatir políticas discriminatorias y a reflexionar sobre el impacto de sus palabras, reconociendo el sufrimiento histórico del pueblo judío.