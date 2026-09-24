Milei en NY: "Si nuestro gobierno es reelecto, 2028 será el mejor año económico de la histora"

Javier Milei cerró su agenda en Nueva York con una exposición ante empresarios, inversores y referentes del mundo financiero en The Economic Club of New York, donde defendió el rumbo económico de su Gobierno y vinculó sus proyecciones para los próximos años con una eventual reelección en 2027.

“Si nuestro gobierno es reelecto en 2027, 2028 será el mejor año económico de la historia de la Argentina”, afirmó el Presidente ante el auditorio.

Milei sostuvo que ese crecimiento no se limitaría a los mercados financieros, sino que también alcanzaría a la economía real. En ese sentido, mencionó especialmente las inversiones en Vaca Muerta, minería y energía.

“Las inversiones en sectores ya van a gran velocidad, como Vaca Muerta, la minería y la agroindustria, se van a acelerar todavía más, y a los sectores del futuro que aún no han desembarcado en el país llegarán con fuerza”, aseguró.

Según el mandatario, ese proceso también tendría impacto sobre los salarios y permitiría consolidar el respaldo al cambio de modelo económico que impulsa su administración.

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Las cifras que destacó el Presidente

Durante su exposición, Milei defendió los resultados que atribuyó a su programa económico y sostuvo que Argentina atraviesa un período de crecimiento sostenido.

“El país está creciendo a un ritmo vertiginoso. Llevamos 27 meses de crecimiento sostenido”, afirmó. También aseguró que actualmente la economía registra un nivel de actividad que, según su caracterización, constituye un pico histórico.

El Presidente agregó que 13 de los 15 sectores productivos que integran el indicador mensual de actividad estaban creciendo y lo presentó como el mejor registro de al menos los últimos 15 años.

También afirmó que el PBI por habitante ya había superado el máximo alcanzado antes del período que definió como la “década perdida” entre 2011 y 2023.

Otra de las cifras que destacó fue la evolución del riesgo país, que, según dijo, pasó de unos 3.000 puntos básicos a alrededor de 500. También señaló que la inflación anual descendió del 211% a niveles cercanos al 30% y que la deuda pública consolidada neta pasó de superar el 100% del PBI a ubicarse por debajo del 40%.

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Estas cifras fueron presentadas por Milei como parte de su defensa del programa económico y de las políticas aplicadas desde el inicio de su gestión.

La apuesta por Vaca Muerta, minería y energía

El Presidente puso especial énfasis en las inversiones vinculadas con los sectores energéticos y de recursos naturales.

Milei sostuvo que Vaca Muerta, la minería y la agroindustria ya están recibiendo inversiones a gran velocidad y anticipó una aceleración durante los próximos años.

Su proyección para 2028 está vinculada, según explicó, con la continuidad del proceso de inversiones y con la llegada de nuevas actividades económicas que todavía no tienen una presencia significativa en el país.

El mandatario planteó además que ese proceso debería traducirse en mayores salarios y en una consolidación del modelo económico que su Gobierno comenzó a implementar.

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“El mercado reconoció nuestro trabajo”

En otro tramo de su exposición ante el auditorio financiero de Nueva York, Milei defendió el resultado de las medidas adoptadas durante su administración.

“El mercado reconoció nuestro trabajo”, afirmó, antes de enumerar la evolución que, según su descripción, tuvieron distintas variables financieras y macroeconómicas.

También se refirió al proceso de cierre de empresas que calificó como improductivas y al nacimiento de nuevos emprendimientos. En ese sentido, sostuvo que se trata de una transición hacia otro modelo económico.

“Si consideramos que estamos en una transición de modelo donde cierran empresas improductivas que antes estaban protegidas y se abren otras, eso es un éxito rotundo”, afirmó.

Su mensaje ante inversores de Wall Street

Milei habló durante unos 20 minutos en The Economic Club of New York, una institución fundada en 1907 que reúne a referentes del sector financiero, empresarial, tecnológico, académico y gubernamental. Luego respondió preguntas del periodista John Micklethwait, editor global de Bloomberg.

En la mesa principal lo acompañaron el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford; y el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas.

La presentación tuvo como eje el programa económico y las perspectivas de inversión para Argentina. Allí Milei buscó transmitir a los representantes del mundo financiero su visión sobre la evolución de la economía y las oportunidades que, según sostuvo, se abrirán si su administración mantiene el rumbo.

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Su principal proyección quedó condensada en una frase: si su Gobierno obtiene la reelección en 2027, Milei espera que 2028 sea, según su propia definición, “el mejor año económico de la historia de la Argentina”.