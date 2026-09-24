La libertad de prensa frente a los bloqueos de la Casa Blanca

La Casa Blanca negó el acceso a periodistas de CNN, MS NOW y POLITICO tras acusar a esos medios de difundir noticias falsas; un juez federal ordenó ahora restablecerlo de manera provisional. La medida llega mientras CNN publica informaciones que plantean dudas sobre operaciones militares estadounidenses y el uso de inteligencia artificial. Impedir el trabajo de la prensa y dejar esas cuestiones sin esclarecer priva a los ciudadanos de información sobre decisiones que pueden afectar sus vidas. El avance de la IA en la carrera militar entre potencias vuelve urgente establecer reglas para su uso.

Hacia fines de la semana pasada nos informábamos que el presidente Donald Trump había dispuesto negar el acceso a la Casa Blanca a los periodistas que trabajan para CNN, MS NOW y POLITICO.

En los considerandos de la disposición aludida que se hicieron públicos faltaron las precisiones. Solamente se dijo que los medios aludidos habían difundido "noticias falsas", "ficción y mentiras".

Este jueves, un juez federal ordenó restablecer de inmediato el acceso de los tres medios a la Casa Blanca. La medida es provisional y rige por 14 días: el magistrado consideró probable que la retirada de las credenciales hubiera vulnerado el debido proceso y puso en duda la justificación de seguridad nacional invocada por el Gobierno. Sin embargo, horas después de la orden, periodistas de los medios afectados denunciaron que todavía no podían ingresar. El litigio continúa.

Distintos medios de EE.UU. y del mundo pusieron atención al caso de CNN. Todos coinciden en la sospecha de que en un breve tiempo atrás CNN había difundido un informe atribuido al Organismo Central del Pentágono —dependiente del Departamento de Defensa— en el que se dice que en el período que va entre el 28 de febrero y el 30 de junio del presente año existió falta de municiones y otros suministros para las fuerzas armadas que operan en contra de Irán.

El disgusto de la Casa Blanca habría tocado su punto más alto cuando días pasados el mismo medio dio cuenta de que EE.UU. "casi inició una guerra" al usar un informe militar falso generado por IA al iniciar operaciones de intercepción de un barco chino que supuestamente transportaba componentes de un programa de armas nucleares.

CNN manifestó que no tuvo respuesta alguna a la solicitud de comentarios al respecto que formulara ante el Pentágono y el Comando de Operaciones Especiales del Pacífico. Los senadores por el Partido Demócrata Mark Warner, Jack Reed y Chris Coons solicitaron una investigación a raíz de esta última noticia difundida por CNN, y en la misma solicitud incluyeron peticiones de información sobre un ataque perpetrado en febrero del corriente año a una escuela de Minab, en Irán, en donde murieron cerca de 200 niños y adultos. Esto último también habría obedecido a mala información, y desconfían de que haya mediado también ahí el uso de la IA.

La utilización de la nombrada tecnología por parte de las Fuerzas Armadas de EE.UU. no se oculta; por el contrario, ha sido ponderada por su secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Es conocida la simpatía por el Partido Demócrata por parte de los accionistas de Warner Bros. Discovery, todavía responsable de las operaciones de CNN, y su predisposición en contra del presidente Trump.

Existe al respecto un enredo. Warner Bros. fue adquirida recientemente por Paramount, pero una demanda antimonopolio interpuesta por doce estados federados (encabezados por el estado de California, en manos del Partido Demócrata) y algunos sindicatos, ha frenado tal operación. Es por tal motivo que CNN continúa siendo dirigida por el británico Mark Thompson, exdirector de la BBC y de The New York Times.

La antipatía mutua entre Trump y Warner Bros. viene de lejos. De la época del primer mandato del actual presidente norteamericano. Últimas noticias dan cuenta de negociaciones de Paramount con la fiscalía del estado de California con el propósito de que la demanda sea retirada.

Enredos, simpatías y antipatías aparte, la gravedad del caso radica en que se ha afectado el libre acceso a la información y nada se ha aclarado, salvo leves desmentidas, sobre las graves cuestiones de fondo que se mencionan en las noticias difundidas por CNN.

Es claro que los "castigados" no son ni los periodistas ni la empresa involucrada, son los ciudadanos de los Estados Unidos de Norteamérica y todos los habitantes del mundo que pierden el derecho de acceder a información sobre hechos que pueden afectarlos gravemente.

Es trágico que la vida y los derechos humanos de todas las personas que integran e integrarán la humanidad estén en grave peligro por el uso de una tecnología que no reconoce normas y que se ha convertido en el carril de la nueva carrera del poder militar entre potencias.

El gobernador de California, Gavin Newsom (militante del Partido Demócrata), ha manifestado recientemente que convocará a "expertos líderes a nivel mundial" para el inicio del desarrollo de un marco legal que regule la tecnología de la IA. La posición del republicano presidente Trump es por todos conocida: no se debe regular nada.

Podemos concluir que, hoy más que nunca, los resultados de la disputa del poder en la gran potencia de Occidente tienen consecuencias para todos los ciudadanos del mundo. También es claro que más allá de simpatías por republicanos o demócratas, y de las pretensiones de las grandes corporaciones, lo que importa es la vida de las personas y sus derechos elementales. Nada más y nada menos que eso es lo que está por detrás de la defensa a ultranza de la libertad de prensa y del libre acceso a la información, aquí y en cualquier lugar del mundo.