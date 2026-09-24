Alemania avanza hacia la eliminación de combustibles fósiles con un ambicioso plan para 2045

Buenos Aires, 24 de septiembre (NA) -- Alemania presentó un plan para eliminar gradualmente el carbón, el petróleo y el gas para 2045 al reafirmar una estrategia climática centrada en la electrificación.

El ministro de Medio Ambiente alemán, Carsten Schneider, declaró ante la Asamblea General de la ONU que el plan "combina independencia, asequibilidad y protección del clima", reportó el sitio DW y supo la Agencia Noticias Argentinas.

La mayor economía de Europa es ahora el tercer país que ha presentado un plan sólido para la eliminación gradual de la radiación solar -a la que se comprometieron casi 200 países en la conferencia climática COP28 de 2023 en Dubái-, después de Francia y los Países Bajos.

Schneider, del Partido Socialdemócrata, afirmó que la decisión estaba relacionada con la guerra de Irán y su impacto en el suministro mundial de combustible.

"No son solo los fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo los que demuestran la urgencia de intensificar nuestros esfuerzos para proteger el clima", afirmó. "Si la situación en el estrecho de Ormuz determina si la gente puede costearse el transporte diario al trabajo, eso no es una buena señal", agregó.

El funcionario dijo que creía que el plazo de 19 años era factible. "Nuestra hoja de ruta pretende ser un ejemplo a nivel internacional. Estoy seguro de que muchos otros países la seguirán".

Schneider afirmó que los combustibles fósiles representaron el 65% del consumo energético de Alemania en 2024.

La mayor parte de ese suministro -el 98% de su petróleo y el 95% de su gas natural- fue importado a un costo de 76.000 millones de euros (86.500 millones de dólares). El ministro recalcó que esta cifra ha aumentado considerablemente desde entonces debido a la guerra con Irán.