Abbas reafirma en la ONU que el pueblo palestino no se desplazará ni desaparecerá

Buenos Aires, 24 septiembre (NA) -- Mahmoud Abbas, presidente del Gobierno Autónomo Palestino, lanzó un enfático llamado a la comunidad internacional para que garantice la viabilidad de la solución de dos Estados, ante la expansión de los asentamientos israelíes en la Ribera Occidental ocupada y la guerra en Gaza.

Abbas afirmó: "El pueblo palestino permanecerá en su tierra, el pueblo palestino no aceptará el desplazamiento ni desaparecerá", y añadió que ni la ocupación militar, ni la expansión de los asentamientos ni la anexión, ni el terrorismo de los colonos pueden ser una solución ni crear una seguridad duradera.

En un discurso pregrabado, pronunciado tras la imposición de la prohibición de visados por la Administración Trump, Abbas urgió a detener la decisión de Israel de avanzar con el proyecto E1, un asentamiento ampliamente condenado internacionalmente que podría dividir la Ribera Occidental del Jordán.

Pidió además una intervención urgente y responsable del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para frenar estas medidas. A principios de mes, el Reino Unido lideró a más de una docena de países que anunciaron prohibiciones o planes para prohibir productos procedentes de los asentamientos en Cisjordania, según reportes de CNN y la Agencia Noticias Argentinas.

Abbas recordó que desde hace tiempo advirtieron a la comunidad internacional —a través de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la ONU— que las políticas israelíes en violación del derecho internacional destruirían la solución de dos Estados, y sostuvo que eso es justamente lo que está ocurriendo.

El presidente palestino también denunció que Israel retiene más de US$ 6.000 millones que debían transferirse al Gobierno Autónomo Palestino y exigió la liberación de esos fondos, actualmente retenidos por el ministro de Finanzas israelí de extrema derecha, para aliviar las dificultades económicas en la Ribera Occidental.

Asimismo, Abbas pidió la implementación del estancado plan de alto el fuego de 20 puntos para Gaza, negociado por el presidente estadounidense de entonces Donald Trump, y afirmó que el Gobierno Autónomo Palestino había cumplido las reformas exigidas por el plan, mientras que la Administración Trump había mantenido escaso contacto público con la autoridad palestina.

Finalmente, rechazó la prohibición de visados impuesta por el Gobierno de Trump, que impidió a funcionarios palestinos asistir en persona a la Asamblea General de la ONU, calificándola de "medidas punitivas ilegales" y denunciando que negar el acceso de la delegación palestina a la sede de la ONU constituye una violación de las obligaciones de Estados Unidos como país anfitrión. Abbas instó al Gobierno estadounidense a levantar dichas sanciones y restricciones.