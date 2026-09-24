Ocho muertos y 22 heridos en nuevos ataques rusos a Ucrania durante la noche

Buenos Aires, 24 de septiembre (NA) — En una serie de ataques aéreos llevados a cabo por fuerzas rusas en Ucrania durante la noche del jueves, al menos ocho personas han perdido la vida y 22 han resultado heridas, según informes de las autoridades ucranianas y confirmados por la Agencia Noticias Argentinas.

En la región de Járkov, seis víctimas fatales y 12 heridos fueron el resultado de un impacto de misil de crucero que alcanzó una instalación agrícola, como lo indicó el gobernador regional Oleh Synegubov, a través de la emisora pública nacional Suspilne.

En Kiev, los ataques con misiles balísticos causaron la muerte de dos personas e hirieron a ocho, además de ocasionar daños significativos y incendios en tres distritos, reportó el Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania.

Asimismo, en la región de Odesa, dos personas resultaron heridas tras los bombardeos que dañaron un centro comercial, viviendas particulares, un hospital y otras infraestructuras, según el servicio de emergencia local.

La Fuerza Aérea de Ucrania comunicó que los ataques rusos utilizaron tanto misiles como drones, con las regiones de Kiev y Odesa como principales objetivos.

“Un robo”

Desde Rusia, se rechazó la propuesta de la Unión Europea (UE) de transferir a Ucrania los ingresos generados por los activos rusos congelados, considerándolo un acto ilegal que equivale a un robo. Así lo expresó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una declaración realizada el jueves.

“Hemos evaluado repetidamente estas acciones; creemos que son ilegales, realmente creemos que esto es un robo y lo tratamos como tal. Tampoco nada está cambiando en nuestra postura sobre el tema”, afirmó Peskov.

En otra declaración, Vladislav Maslennikov, director del Departamento de Asuntos Europeos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, reveló que desde 2024 la UE ha transferido 8.000 millones de euros (9.100 millones de dólares) a Ucrania a partir de los ingresos de activos rusos congelados.

Maslennikov comunicó a la agencia estatal de noticias rusa RIA Novosti que en los últimos dos años, la UE ha estado confiscando las ganancias derivadas de la reinversión de las reservas del Banco de Rusia, que se encuentran congeladas en el depositario Euroclear, ubicado en Bélgica.

Pullas de Zajárova para Kallas

En un incidente reciente, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, confundió Mónaco con Marruecos al leer una lista de estados que respaldaron una declaración conjunta sobre Ucrania.

La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, aprovechó la ocasión para criticar a Kallas, destacando su aparente falta de precisión geográfica.

"¡Denle las gracias a Kallas por no haber confundido todavía su Estonia natal con Etiopía o Eritrea!" propuso Zajárova.

Agencia NA