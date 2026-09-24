EEUU niega prisión domiciliaria a Cilia Flores por riesgo de fuga y peligro para la comunidad

Buenos Aires, 24 septiembre (NA) -- El Gobierno de Estados Unidos ha desestimado la solicitud de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro y ex primera dama de Venezuela, para ser trasladada a un régimen de prisión domiciliaria. La razón principal es el alegado "riesgo extremo de fuga" y el potencial "peligro para la comunidad" que representa.

Según un memorando emitido por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Flores enfrenta una posible condena de al menos 40 años si es declarada culpable. Esto se considera un "incentivo considerable para que cualquiera intente evadir la justicia", especialmente por la edad de la acusada, quien cuenta con 69 años, según reportes de la cadena CNN y de Noticias Argentinas.

Flores y Maduro están acusados de varios delitos, incluyendo narcotráfico, lavado de dinero y corrupción, de los cuales se han declarado inocentes.

Los fiscales subrayaron en su presentación que los acusados han utilizado "violencia extrema" para facilitar sus actividades delictivas, involucrándose en secuestros, golpizas y asesinatos.

Además, indicaron que, si Flores obtuviera libertad bajo fianza, representaría un peligro para Venezuela, ya que podría "intimidar directamente a testigos y víctimas".

Hace dos semanas, la defensa de Flores solicitó al juez federal Alvin K. Hellerstein su traslado a una residencia privada con vigilancia armada de 24 horas, monitoreo por GPS y restricciones en las comunicaciones, alegando razones de salud.

En esta solicitud, se argumentó que Flores no tiene antecedentes penales y que no representa un riesgo de fuga, ya que está "comprometida" a llevar su caso hasta el final. Además, se destacó que podría haber sufrido un infarto leve en julio, lo que requeriría procedimientos invasivos y una recuperación en condiciones más adecuadas que las del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Sin embargo, los fiscales han calificado esta defensa como "sin fundamento", afirmando que el cateterismo ha sido mencionado únicamente como una condición para su liberación.

La defensa de Flores tiene hasta el 30 de septiembre para responder a este documento, y el juez Hellerstein ha programado una audiencia para el 8 de octubre.

El proceso judicial contra Maduro y Flores se encuentra en una fase previa al juicio, que está previsto para iniciar el 1 de junio de 2027.