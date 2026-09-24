Netanyahu ante la ONU: justificó ataque a Irán y desafió a delegaciones en protesta

En su intervención este jueves en la Asamblea General de la ONU, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, defendió la ofensiva militar contra Irán, afirmando que si no se hubiera llevado a cabo, "todos estaríamos muertos". En su discurso, auguró que el régimen iraní será derrocado por sus propias mentiras y corrupción.

Estados Unidos e Israel iniciaron sus ataques contra Irán a finales de febrero, y Israel realizó bombardeos unilaterales en lo que se conoce como la "Guerra de los Doce Días" en junio de 2025.

La llegada de Netanyahu al escenario de la ONU provocó que varias delegaciones abandonaran la sala en señal de protesta por las acciones israelíes en Gaza. "Si hay algún otro cobarde moral que aún no haya abandonado esta sala, por favor, hágalo ahora", desafió el primer ministro, según reportó la cadena CNN y confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

Dirigiéndose a los manifestantes que se encontraban frente a la sede de la ONU y a los delegados que se retiraron durante su discurso, Netanyahu cuestionó: "¿Dónde estaban ustedes cuando los tiranos iraníes masacraron y mutilaron a decenas de miles de civiles iraníes desarmados?".

El primer ministro destacó que "destruir las instalaciones nucleares de Irán fue difícil", pero consideró que fue una de las decisiones más simples que ha tomado en su cargo, ya que de no haberlo hecho, la seguridad de todos hubiera estado en riesgo.

Netanyahu también aseguró que la caída del Gobierno iraní es "solo cuestión de tiempo", y que el pueblo iraní "será libre" en el futuro.

En su discurso, afirmó: "Su régimen asesino será derrocado por sus mentiras, por su corrupción y por su crueldad. Este régimen malvado caerá y todos lo celebraremos".

El primer ministro mostró un dispositivo Starlink y señaló que los líderes de Teherán temen a la tecnología que permite a los ciudadanos acceder a la verdad y ejercer sus derechos. Anunció que dejaría el dispositivo en manos del presidente de la Asamblea para que fuera entregado a la delegación iraní, que no estuvo presente.

En otro momento, Netanyahu, quien se enfrenta a elecciones cruciales el próximo mes, criticó duramente a los países europeos que anunciaron sanciones a los asentamientos israelíes en la Ribera Occidental, acusándolos de ceder ante "turbas antisemitas". También arremetió contra Qatar, al que acusó de haber gastado "miles de millones incalculables para difundir mentiras" sobre Israel.

El primer ministro también tildó de "tirano" al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusándolo de ser un "superdifusor de mentiras antisemitas" y de acoger a líderes de Hamás, además de encarcelar a periodistas y dirigentes de la oposición.

El conflicto de Netanyahu con Mamdani

Netanyahu respondió a las recientes críticas del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien lo calificó de "criminal de guerra". Durante su discurso, Netanyahu se tomó casi 30 minutos para acusar a Mamdani de difundir "mentiras" sobre los judíos y lo tildó de "antisemita", según CBS News.

"¡Qué vergüenza!", exclamó Netanyahu. "¡Qué vergüenza por distorsionar los hechos, qué vergüenza por invertir los papeles de víctima y agresor, qué vergüenza por escupirle a la verdad!".

"Ustedes acusan falsamente y repetidamente a Israel de genocidio" en Gaza, continuó. "Intentan impedirme venir aquí. Intentan silenciarme. Pues bien, no pueden silenciarme. No pueden silenciar la verdad. He aquí una verdad simple: Israel no cometió genocidio. Israel evitó el genocidio".